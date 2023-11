Pikema sõpruse päeva algataja Rain Vääna: tervena elamine on mehelik

Rain Vääna rääkis "Vikerhommikus", et terve olla on mehelik ning meestel pole vaja häbeneda, kui selleks peab vahepeal arsti juures käima, et tervena edasi elada.

"Väikese pundiga oleme "Pikema sõpruse päeva" tähistanud 2016. aastast, avalikult 2019. aastast," ütles Rain Vääna, kes on oma südameasjaks võtnud pikendada Eesti meeste tervena elatud aastaid, korraldades algatust "Pikema sõpruse päev." " Nelja aasta jooksul oleme suutnud 13 000 meest tervisekontrolli saada. See on number, mille oleme suutnud kokku lugeda, aga tegelik number on palju suurem. Kindlasti on mehi, kes end meie partnerite juures kirja ei pannud ja käisid oma perearsti juures kontrollis."

Vääna sõnul sai idee alguse sõpraderingis arutledes, et tihtipeale tehakse just sõprade õhutusel midagi, mida üksinda ei teeks. Iseenda tervisest ei hoolita nii palju, kui sõbra sõnast, kes midagi ütleb. Sõbraga minnakse esimest korda kaasa kasvõi uudishimust. Teisel korral lähed juba ise, kui näed, et sellest on tõesti kasu.

"Sain 40 ja hakkasin mõtlema, palju mul veel elada on jäänud ja millise kvaliteediga see elu on," ütles Vääna. "Kui sain teada, et tervise mõttes on raskem pool elust ees, sain aru, et midagi tuleb ette võtta enda ja oma sõprade heaks. Kui nüüd tervise eest hoolitsema ei hakka, võivad tekkida raskekujulised haigused."

Vääna sõnul elab Eesti mees tänasel päeval tervena keskmiselt 52aastaseni. Kui arvestada, et meeste oodatav eluiga on 72aastat, selgub, et 20 aastat elab mees haigena. Aga seda olukorda on võimalik ennetada oma harjumusi muutes, lisas ta.

"Kõik me teame, et alkoholi liigtarbimine, vähene liikumine ja ebatervislikud söömisharjumused ei mõju kellelegi hästi," ütles Vääna. "Mina ei ole kellelegi soovitanud karsklaseks hakata, katsun kõike mõõdukalt teha. Käin kolm korda nädalas trennis, söön salatit ja liha, liigun võimalikult palju värskes õhus."

Vääna lisas, et kui mehel toetavat sõpruskonda pole, saab abi töökollektiivist. "Paljud ettevõtted hoolitsevad oma töötajate tervise eest ja suunavad nad tervisekontrolli. Personalijuhid on eestvedajad, et ka üksikud mehed kaasa saaksid võetud. Muidugi on oluline pere ja lähedaste toetus ja suunamine. Ja kui on vähem sõpru, siis keegi takista mehel minna oma perearsti juurde, las perearst olla su uus sõber. Aastas korra oma perearsti külastades on mõlemad rõõmsad."

Vääna sõnul mehed tihti kardavad või ei viitsi oma tervisega tegeleda. "Pikki aastaid on meile ju õpetatud, et mehelik mees ei tohi olla haavatav. Haige olla on haavatav, järelikult pead sa oma haigusi varjama," ütles Vääna "Aga usun, et tänu oma algatusele oleme suutnud seda tabu meeste hulgas murdma hakata ja on hoopis vastupidi – terve olla on mehelik. Ja pole vaja häbeneda, kui sa pead selleks vahepeal arsti juures käima, et tervena edasi elada.

Vääna on positiivselt üllatunud, kui sageli mehed teda algatuse ellukutsumise eest tänavad. "Üks ühtepidi hästi kurb ja teistpidi hästi õnnelik lugu juhtus poolteist aastat tagasi, kui helistas Tõnis Milling ja tänas mind selle eest, et tal vähk avastati. Mul tulid pisarad silma. Küsisin, miks sa mind sellise asja eest tänad ja ta vastas, et tänu meie ennetavale tegevusele saadi tema haigusele õigel ajal jälile ja tänaseks on ta täiesti terve mees. Selline tänu on minu jaoks kõige suurem."