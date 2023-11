Leiutajad panevad festivalil enda oskused proovile

Gustav ja Karoliina ehitasid leiutajate festivalil õhupalli abil töötava auto. Selle, kuidas ja mida nad ehitamiseks kasutavad, mõtlesid mõlemad ise välja.

"Lihtsalt tiku, ühe tiku, siis kaks pudelikorki ning siis kõrre, õhupalli ning teipi, eriti rohkem midagi ei kasutanud," rääkis esimese koha saanud Gustav.

"Ma panin kaks kõrt ja siis ma panin õhupallid ja siis, kui siia panna õhku ja lasta lahti, see hakkab sõitma," rääkis Karoliina.

Leiutamisega tegelevad nad ka muul ajal. "Ma olen leiutanud Goldbergi masina ja siis ma olen leiutanud väikse Eiffeli torni," ütles Karoliina.

Leiutajate festivalil on väljas juba valmis leiutised, aga kõik soovijad saavad töötubades ka ise käed külge panna ja leiutama asuda.

"Põhimõtteliselt sa saad kogeda, harjutada, näha laval teadusteatrit, sa saad ise päriselt oma käed mängu panna. Siin sa saad vaadelda, mis on tehtud ja minna näiteks merkuuri töötuppa ja tegelikult võtta masinad kätte ja tinutada ja saagida ja päriselt ise üks väike leiutis kokku panna," selgitas Proto sisujuht Sireli Uusmaa.

Villevere leiutajad tegelevad huviliste kokku toomisega, et leiutamist populariseerida.

"Me tahame koondada ja kaasata noori leiutajaid, kes tuleks välja, näitaks oma teostusi, kaasaks sellega oma pererahvast – vanemaid, emasid-isasid, õdesid-vendasid – ja anda neile võimalus särada ja näidata, et on olemas koht, kus nad saavad oma teostusi ka näidata rahvale," rääkis Made in Villevere leiutaja Siim Siimussaar.

Proto avastustehase leiutajate festival kestab pühapäevani.