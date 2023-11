Londonist Eestisse kolinud pagaripaar küpsetab hea tuju saia

"Sündisin Eestis, aga olen päris kaua Inglismaal elanud," ütles Julia Jones, kes peab koos abikaasa Ashleyga Keilas mikropagaritöökoda. "Eestisse kolisime minu ema pärast, kes ei tahtnud jätta oma tomateid ja kurke ning polnud nõus Londonisse meie juurde kolima."

Tegusal paaril oli Londonis enne koroonaepideemiat ligi kuus aastat oma restoran. "Tore kogukondlik söögikoht," ütles Julia."Koroona ajal tegime sellest poe-pagariäri."

"Töötasin Inglismaal 25 aastat väga stressirohkes linnas koos paljude väga mõjukate inimestega nagu Jamie Oliver ja Gordon Ramsay," ütles Ashley Jones. "Aga leidsin, et pärast kõike seda stressi, kiirustamist ja pöörast elutempot on Eesti, kus saan rahulikult hapusaia teha, järgmine samm minu elus."

"Meie pagariäri on aasta ja kaks kuud avatud olnud ja me aina kasvame," rõõmustas Julia Jones.

Leiva tegemine on täpne töö. "Alustan taina tegemist hommikul kell neli " ütles Ashley Jones. "Tõusen üles ja hakkan tainabeebit toitma. Tainast tuleb segada grammi täpsusega. Siis lähen tagasi magama ja kella kuuest jälle alustame."

Pagaritöökoda kasutab ainult kohalikku toorainet. "Mulle on väga oluline toodete päritolu," ütles Ashley Jones. "Kohalike toodetega vähendame süsinikujalajälge ja toetame kohalikke tootjaid ning viljakasvatajaid."

Pagaripaari sõnul on leiva tegemine käsitöö. "Paljud kasutavad leiba tehes kindaid, aga käsitööleiva peaksime tegema paljaste kätega," ütles Ashley Jones.

"Väga oluline on, mis tujus pagar leiba küpsetab," ütles Julia Jones. "Meie oleme abielus ja kodus peab kõik hästi olema, et leivategu välja tuleks. Kui tuju on paha, siis leib ei kasva ja ei maitse hästi. Leib on hea tuju toit."