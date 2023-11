Priit Kuusk: sõjaolukorras on välikokk vastase jaoks oluline sihtmärk

Arbo Tammiksaare dokumentaalsarjas "Kuidas meist said sõdurid" räägib Priit Kuusk, et soe toit on sõduri jaoks nii oluline motivatsioon, et sõjas on välikokad vastase esimeseks sihtmärgiks.

Priit Kuusk on Kaitseliidu liige 2005. aastast. "See oli tegelikult meelsuse näitamise samm, kui selgus, et Vladimir Putin valiti tagasi presidendiks," ütles Kuusk alias Wend. "Mingi sisemine plõks käis ära ja tuli halb eelaimdus."

Kuusk otsustas, et annab riigile teada, et ta on olemas, juhuks kui läheb vaja, kasvõi kahurilihaks. Sõduri baaskursusel ei ole oluline ainult relvast laskmine või strateegia, ettevalmistus koosneb tuhandest pisiasjast, millest üks väga tähtis pisiasi on tühi kõht.

"Soe toit on sõduri motivatsiooniks ülioluline," teab Kuusk. "Seda on maailmas korduvalt tõestatud. Kui ma läbisin kursused ja sain välikoka tunnistuse, käis toonane kaitseliidu ülem Meelis Kiili meile kõnet pidamas ja see ei olnud üldse motiveeriv. Kiili sõnum oli, et Talvesõjas hammustasid Soome sõdurid kohe läbi, et vastase moraali nulli laskmiseks tuleks kõigepealt kokad maha lasta," ütles Kuusk. "Ja seda nad tegid. Ehk et välikokad olid nende esimene sihtmärk."

Arbo Tammiksaare dokumentaalsari "Kuidas meist said sõdurid" on ETV eetris pühapäeviti kell 19.15.