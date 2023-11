Laura Kalle: Eestis on liiga vähe poliitilist satiiri

Raadioteatri uus loominguline juht Laura Kalle, kelle käe all valmib uus poliitiline satiirsari "Pohlad", leiab, et Eestis tehakse liiga vähe poliitilist satiiri.

Kalle sõnul on raadio suurepärane koht, kus saab ümberringi toimuvale võimalikult kiiresti reageerida – näiteks võrreldes teatriga ei ole vaja lavakonstruktsioone ega kostüüme.

"Tekst valmib viimasel hetkel, näitlejad salvestavad ja siis on see ka kohe eetris. Mulle tundub, et selline poliitiline satiir on praegu mingis mõttes areenilt puudu," sõnas ta.

Raadioteater on värsket loomingulist juhti läbi elu saatnud. Näiteks saadavad kuuldemängud teda autosõitudel Viljandisse, tema koduteatrisse Ugalasse. "Kui mind Raadioteatrisse kutsuti, ei olnud see mulle eriti raske otsus," rõõmustas ta.

Lisaks "Pohladele" jõuab sel laupäeval Vikerraadio kuulajateni ka Raadioteatris salvestatud Tiit Palu uhiuus kuuldemäng "Taevasse minemise torn".

Kalle selgitas, et soovib loomingulise juhina Raadioteatrisse värskeid mõtteid tuua. "Miks mitte kutsuda siia kirjutama ja lavastama inimesi, kes ei ole mitte kunagi Raadioteatriga kokku puutunud," pakkus ta.