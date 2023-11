Josh Herdman: halva tegelaskuju mängimine pole nauditav

Laupäeval esilinastub PÖFF-il Yousaf Ali Khani draama "Eksinud", kus teiste seas teeb kaasa ka näitleja Josh Hedeman.

Herdman selgitas, et "Eksinud" räägib kurva loo isata kasvavast poisist, kes ihkab oma ellu isafiguuri. "Ja kes tal võtta on? Mina. Minu tegelane pole üldse hea inimene. Seejärel leiab ta metsast mehe, kes on väga tore, just sellist isa ta soovibki. Ta klammerdub selle tegelase külge ning sealt rullubki lugu lahti," rääkis ta.

Näitleja nentis, et halva tegelaskuju kehastamine pole tegelikult nauditav. "Filmis on üks stseen, kus ma pean väga vihane olema ja Mitchi (Mitchell Norman - toim) peal jõudu kasutama. Ma küsisin kogu aeg, kas temaga on kõik hästi, sest ma tahan, et stseen oleks võimalikult ehtne ja usutav. Ta ütles, et jah. Täielik professionaal," kiitis ta noort kolleegi.

"Eksinud" režissööri Yousaf Ali Khani sõnul on Herdman näitleja, kes oskab väga hästi suuri tundeid välja näidata. "Filmi polnud vaja pantomiimkurikaela, vaid keerulist natuuri. Josh suudab seda välja mängida," kiitis ta.

Laiemale üldsusele on Herdman tuntud aga "Harry Potterist", kus ta kehastas Draco Malfoy abilist Gregory Goyle'i. "Teda oli mul üsna lihtne mängida, sest ta on päris koomiline pahalane," meenutas Herdman, kelle sõnul oli "Harry Potteris" näitlemine pöörane kogemus. "Ma nautisin seda väga ning õppisin palju. See vormis minust inimese, kes ma täna olen."

Siiski nentis ta, et "Harry Potteris" osalemine ei tähenda seda, et uued tööpakkumised talle kandikul ette tuuakse. "Ma pean ikka vaeva nägema, et rolle saada ja raha teenida. Ma hakkasin näitlemisega seitsmeaastaselt tegema, nii et see nõuab aega ja kannatlikkust ja lootust, et midagi tuleb. Ma armastan näitlemist ja midagi muud ma suurt teha ei oskagi," lausus ta.