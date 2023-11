Eesti Laulule esitatud lugusid hindas esimest korda 41-liikmeline žürii

Esmakordselt hindas Eesti Laulule esitatud lugusid 41-liikmeline žürii, kuhu kuulusid heliloojad ja artistid, raadio- ja teleprofessionaalid, produtsendid, õppejõud ja muusikasõbrad. Žürii kuulas ära 215 konkursile esitatud lugu ja on oma valiku teinud.

"Tänavune žürii on Eesti Laulu ajaloo suurim ja esindab Eesti muusikamaailma täispaletti. Kokku on saanud Eesti Laulu ja Eurovisiooni kogemus, klassikalise ja popmuusika perspektiiv, produtsendid, kuulajad ja inimesed, kelle töö möödub muusika sees. Oleme žüriile tehtud töö eest ääretult tänulikud, sest see oli kindlasti mitu päeva korralikku kuulamist," ütles ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

Eesti Laul 2024 žüriis hindasid laule laia muusikalise kogemusega lauljad, interpreedid ja dirigendid Ott Lepland, Maria Listra, Hanna-Liina Võsa, Elina Netšajeva, Veronika Portsmuth, Lauri Liiv, Martin Trudnikov, Anett Kulbin, Yasmyn, Riivo Kallasmaa ja Sten Heinoja.

Samuti on žüriis autorid ja produtsendid Bert Brikenfeldt, Priit Pajusaar, Heini Vaikmaa ja Maian-Anna Kärmas ning muusikaõpetajad Airi Liiva, Margot Suur ja Ivi Rausi. Tele ja raadio esindajatena osalesid žüriis Koit Raudsepp, Rauno Märks, Andres Aljaste, Robert Kõrvits, Andres Panksepp, Sten Teppan, Pille Minev, Andres Oja, Martin Korjus, Tarmo Krimm, Magnus Müürsepp, Owe Petersell, Juhan Paadam ja Rein Fuks.

Žüriisse olid kaasatud ka erinevate muusikaorganisatsioonide esindajad Vaiko Eplik, Danel Pandre ja Ülar-Johannes Palm. Lisavaate tõid žüriisse moodsate platvormide ja liikumiskunstide esindajad, aga ka muusikaarmastajad Raivo Oja, Anna-Aurelia Kangur, Gerd Eston Sepp, Evert Poom, Jüri Nael ja Alice Aleksandrini.

Žürii hindas laule anonüümselt artiste ja autoreid teadmata. Žürii valik avalikustatakse järgmisel esmaspäeval ja teisipäeval "Ringvaates". 6. novembril avalikustatakse need 15 artisti, kes asuvad võistlema poolfinaalis ja 7. novembril selguvad "Ringvaates" viis võistlejat, kes on žürii otsusel pääsenud otse finaali.

Eesti Laulu poolfinaal Tartus toimub 20. jaanuaril, finaal Tallinnas 17. veebruaril. Eesti Laul toob saatejuhtidena taas kokku lauluvõistluse fännid Tõnis Niinemetsa ja Grete Kulla. Eesti Laulu võistluslugusid kuuleb esmakordselt 8. detsembril.