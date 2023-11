Silky Steps: pole sellist nädalat, kus me midagi uut ei looks

Kuigi kõigil Silky Steps muusikutel on ka päevatöö, on bändi loominguline tegevus nii aktiivne, et mõlgutatakse juba kolmanda albumi mõtteid, rääkisid bändiliikmed Lisann Aljaste ja Ivo Leesar Vikerraadios.

"Käisime Ivo Leesarega gümnaasiumis ühes klassis ja hakkasime koos muusikat tegema," rääkis Lisann Aljaste bändi Silky Steps algusaastatest. "Siis liitusid meiega Karl Birnbaum ja Siim Siimer. Trummarid on meil läbi aastate vahetunud, kõik on pärit Pärnust, välja arvatud praegune trummar Mattis Kirsipuu." Bändi varasema nime Steps to Synaps alt ilmus ka debüütalbum "The One".

Ivo Leesar meenutas, et plaadifirma Estonian Funk Embassy ja Henrik Ehte vaatevälja sattusid nad Pärnu tänavafestivalil Augustiunetus. "Tegime Lisanni ja Siimuga sinna erikava ja lisasid live instrumentide ja live vokaalide näol ning Henrik oli DJ-puldi taga. Nii sai meie tutvus alguse."

Leesar lisas, et kõik, mis nende bändiga algusest peale on juhtunud, on läinud väga loomulikku rada pidi. "Silky Stepsi teekond on kulgenud nii loomulikult, alustades nimevahetusest, kuidas album välja tuli ja kuidas see kõlab kuni selleni, mis inimesed bändis on."

"Henrikuga kohtumine oli nagu saatuse tahe," ütles Aljaste. "Leidsime temaga kohe mõnusa ühise keele. Lihtsalt tundus, et peame midagi veel koos tegema."

Nimevahetuse kohta ütles Leesar, et ka ühe korra varasemalt on bänd läbi käinud pika ja keerulise teekonna, mis tol korral küll nimevahetusega veel ei lõppenud.

"Kuna me ei suutnud nime välja valida, siis läksime tülli, muidugi mitte päriselt," ütles Aljaste. "Ei viitsinud ega jaksanud sellega rohkem tegeleda. Kui Henrik jälle nimevahetuse teema tõstatas, siis ühel õhtul kuidagi tulin nime Silky Steps peale ja nii jäigi. Ja sel korral toimus see ilma mingite tülideta. Omavahel kutsume bändi Stepsiks."

"Silky Stepsi kujunemisteekond on olnud kuidagi ühele teele kokku saamine," ütles Leesar. "Seiklusjutt ühest sõprusest." "Oleme omavahel parimad sõbrad, bänd on justkui meie teine pere," lisas Aljaste.

Igal bändiliikmel on ka päevatöö. Lisann Aljaste õpetab koolis inglise ja prantsuse keelt, Siim Siimer töötab kindlustusfirmas, Karl Birnbaum õpib lavakunstikoolis, Mattis Kirsipuu on plaadifirma finantsjuht ja Ivo Leesar tegeleb isikutuvastusvaldkonnas.

Bändi teine stuudioalbum "Universal Language" ilmus sel suvel, kuid juba mõlgutavad nad kolmanda albumi mõtteid. "Meil ei olegi sellist nädalat, kus me midagi uut ei teeks," ütles Leesar. "Meie köögipoolel toimub alati midagi." "Saladuskatte all võin öelda, et kontserdil kuuleb meie uut loomingut," lisas Aljaste.

Varasemate albumitega on bänd koostööd teinud Marten Kuninga ja Robert Linnaga, põnevaid koostöömõtteid on aga palju. "Midagi on meil juba ka teoksil," ütles Leesar. Suurtest unistusest rääkides tõi Aljaste välja soovi laulda koos Anetiga.

"Kuidagi on välja kujunenud nii, et instrumentaalsed alged tekivad tavaliselt mul ja Siimul ning kui põhi on valmis, siis sõnade kirjutamisega tegeleb Lisann, kes on väga osav sõnasepp," ütles Leesar. "Esimeste lugude puhul üritasid kõik kõiki kuulata ja iga asja kohta oma arvamust avaldada, aga nüüd teab igaüks oma rolli ning see teeb asjad väga palju lihtsamaks," sõnas Aljaste. "Usaldame igaühe tugevust."

Loo sõnade kirjutamise kohta ütles Aljaste, et vähemalt poolte lugude sõnad on lood tema enda elust. "Mõni lugu on kirjutatud ka nii, et kujutan oma peas mingit videot ette ja kirjutan siis selle järgi. Aga aeglased lood on kõik enamasti minu enda elust."