Vikerraadio kuulajateni jõuab uus poliitiline satiirisari "Pohlad"

"Pohlad" on poliitiline kiirreaktsioon, mille teksti sünni, salvestuse ja eetriaja vahele jääb lühike aeg. Tegevus leiab aset ühe anonüümse ministri kabinetis ning vaatleb, mis on parasjagu hapu ja mahub hambusse. Kelle kapsaaed on kive täis ja kuhu jäävad kapsaste kõrval pohlad.

Satiirisarja osades on näitlejad Teele Pärn ja Kaspar Velberg. Teksti autor Martin Jahu, režissöör Laura Kalle, helirežissöör Külli Tüli, muusikaline kujundus Veiko Tubin ja produtsent Tiina Vilu.

"Pohlad" on Vikerraadio hommikuprogrammi eetris üle nädala laupäeviti kell 9.10.