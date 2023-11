ERR-i uus Washingtoni korrespondent: Ühendriikides on suuremad ideed

Eesti Rahvusringhäälingu uus Washingtoni korrespondent Laura Kalam tõdes, et Eesti ajakirjanikuna on Ühendriikides küll raske läbi lüüa, aga loodab oma aktiivsuse toel saada jutule ka mõjukamate tegelastega.

Ameerika Ühendriigid ei ole värskele korrespondendile tundmatu maa. "Seal toimuval olen hoidnud silma peal juba mitu aastat. Kolme aasta eest tulin tagasi New Yorgist, kus ma aasta elasin. Nii New Yorgis kui Washingtonis tekkis mul aastaga selliseid kontakte, kust on hea edasi minna," ütles Kalam "Terevisiooni" stuudios.

Kuigi kodus on Kalami sõnul siiski kõige parem, võluvad teda Ameerika puhul sealsed mastaabid. "Suures riigis on ikka oma head ja vead, aga see suursugusus on seal põnev. Suuremad ideed, asju võetakse suuremalt ette," ütles Kalam.

Kalam plaanib luubi alla võtta ka kohalikud väliseestlased. "Seal elab väga palju eestlasi, kes teevad väga toredaid asju. Nii kultuuris, spordis kui ka teaduses. Need teemad lähevad inimestele korda ja neist on võimalik väga toredaid lugusid teha."

Sport on Kalamile südamelähedane valdkond. "Hoian silma peal nii eesti sportlastel, kes seal treenivad ja igapäevaselt elavad, kui ka kõikidel suursündmustel, mis eestlastele korda lähevad. Olgu selleks siis suure slämmi turniirid tennises või jalgpalli MM, mis sinna paari aasta pärast jõuab."

Sihid on seatud kõrgele ja Kalami eesmärk on saada intervjuu Ühendriikide presidendiga. "Madalama eesmärgiga pole mõtet kohale minna. Nali naljaks, aga tegelikult ma tean, et Eesti ajakirjanikuna on seal väga raske läbi lüüa. Kuid ma loodan, et minu aktiivsus ja heas mõttes pinda käimine kannab vilja ning intervjuu kasvõi mõne kongresmeniga tuleb," sõnas Kalam.