Jääkaru Friida pesapunumine on märk peatsest poegimisest

Jääkaru Friida on hakanud endale pesa tegema, mis on kindel märk sellest, et peatselt on oodata jääkarupoegi, ütles Tallinna loomaaia loomakasvatusnõunik Anne Saluneem Menule.

Jääkarud Friida ja Raspi lubati teineteise seltsi tänavu märtsikuus ning juba sel aastal on oodata paarile järeltulijaid.

"Jääkaru Friida magab palju ja väga pikalt," ütles Anne Saluneem, Tallinna loomaaia loomakasvatusnõunik. "Kuna Friida kehakaal on kasvanud, vahetab ta unes pidevalt asendit, et end mugavamalt tunda. Kõige rohkem meeldib talle kõhuli või selili magada. Samuti on ta hoolikalt hakanud endale pesa tegema, mis on märk sellest, et peatselt on oodata jääkarupoegi."

Loomaaed jälgib Friida tegevust ööpäevaringselt läbi kaamerate, mis on pesitsusalale üles pandud. Seniste märkide põhjal võib uut pesakonda oodata novembri lõpupoole või hiljemalt detsembris.

Kuna tegemist on väga tundliku ajaga ning emakaru püütakse võimalikult vähe häirida, on loomaaed sulgenud Polaariumi teed teenindavatele sõidukitele ning ehitusveokitele. Jääkarude elupaika ümbritsevad teed on nüüd avatud vaid jalakäijatele, et vähendada pessa jõudvat müra.

Friida ja Raspi on ka kahel korral varem püüdnud järeltulijaid saada, kuid kahjuks ebaõnnestunult. 2021. aastal suri nende esimene poeg ning eelmisel talvel kõik kolm poega.

Eesti maaülikoolis tehtud lahangu tulemusel peeti jääkarupoegade surma põhjuseks raskest sünnitusest tulenevat ajukelmepõletikku ja veremürgitust.

Nii Eestis kui Taanis tehtud uuringud kinnitavad aga, et Friidal on võimalik terveid järeltulijaid saada.