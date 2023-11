Kihnu saare kaunis loodus meelitab lapsed jalgsi liikuma

Kihnu saarel on looduses liikumiseks nii vaheldusrikas keskkond, et kool ei pea laste liikuma saamiseks väga palju pingutama, sportlikud on nii kooli õpilased kui õpetajad, rääkis Kihnu kooli direktor Õie Merimaa "Terevisioonis".

Liikumisväljakutsest "Sügissammud 2023" võttis osa ligi 800 Eesti kooliklassi, kes sammusid oktoobrikuus kokku umbes pool miljonit kilomeetrit. Koolide arvestuses tegi kõige parema tulemuse Kihnu kool, kus väljakutse võttis vastu 42 osalejat, mis teeb 142 000 sammu ühe inimese kohta.

Kooli direktor Õie Merimaa sõnul nad võitmise peale ei mõelnud. "Liikumiskultuur on meie koolis alati tähtsal kohal olnud, hommikuti on kooli rattaparkla rattaid täis. Tüdrukud on kogu aeg kambakesi aktiivselt jalutanud, nüüd ei saanud ka poisid enam alla jääda ja võtsid tüdrukutest eeskuju."

Kui linnades tuuakse lapsed tihti autoga koolimaja ette, siis Kihnu saarel seda probleemi ei ole. "Laste liikuma saamiseks ei pea eriti pingutama," ütles Merimaa. "Ma olen selle üle väga uhke, et lapsed liiguvad jalgsi ja vabatahtlikult. Kui kunagi pidigi neid liikuma utsitama, siis nüüd teevad nad seda väga hea meelega. Meil on uued jalgpalliväravad, nii et poisid ei jõua vahetundi ära oodata, millal saaks jalgpalli kõksima minna."

Kihnu kooli liikumisväljakutse võidusumma 142 000 sammu võrdub 125 ringiga ümber Kihnu saare. "Meie kooli õpetajatel oli jaanuaris liikumisväljakutse ning tublimad õpetajad tegid nii palju samme, et kokku said nad üheksa tiiru ümber saare," ütles Merimaa. "Meie õnn on see, et meil on vaheldusrikast loodust, kus jalutamas käia ja keskkonda, mida nautida."

Kihnu kool on juba aastaid ka haridusuuendusprogrammi "Liikuma kutsuv kool" liige.