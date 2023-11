Galerii: "Ainulaadse aastakäigu" stuudios on uued põnevad külalised

Ainulaadset 1953. aastat esindavad arhitekt ja poliitik Ignar Fjuk, viitseadmiral Tarmo Kõuts ja kultuurikorraldaja Paul Himma. Nooremat võistkonda ühendab see, et nende tuntud ja tegusad isad on sündinud samuti 1953. aastal - arhitekt ja poliitik Yoko Alender, ooperilaulja Juuli Lill ning IT-ettevõtja ja investor Sten Tamkivi.

Muusikalist lõõgastust pakub Ingmar Kiviloo saateansambliga. Mängu juhib Margus Saar, toimetajad Anne-Mari Müller ja Margit Kilumets. Produtsent Kadi Priske.

"Ainulaadne aastakäik" on ETV eetris reedel kell 20.