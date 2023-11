Triatlonisportlane Rait Ratasepp toob ultratriatloni Eestisse

Rait Ratasepp on täispika triatloni ehk 3,8 kilomeetrit ujumist, 180 kilomeetrit rattasõitu ja 42 kilomeetrit jooksu läbinud kaks kuud järjest iga päev. 2017. aastal tegi ta kaasa ka kümnekordses katkematus triatlonis, kus tuli järjest ilma pausideta läbida 38 kilomeetrit ujumist, 1800 kilomeetrit ratta seljas ja 420 kilomeetrit jooksu.

Järgmine hooaeg on Ratassepale ultratriatlonis kümnes ja tuleva aasta augustis toob ta ala maailmakarikasarja etapi ka Eestisse. "Mõte sai alguse sellest, et tahtsin endale korraldada võistluse, mis läheks ametlikult arvesse ja selleks peavad ka teised osalema saama," ütles Ratasepp "Ringvaatele".

Ironmani populaarsuse tõttu tavaline triatlon enam Ratasepa arvates paljudele eestlastele nii suurt pinget ei paku ja ultratriatlon võiks neile järgmine vääriline väljakutse olla. "See ei tähenda kaks korda rohkem treenimist. Põhimõtteliselt sama ettevalmistusega on võimalik ka kahekordne läbi teha. Lihtsalt tuleb võtmetreeningut muuta selliselt, et stardijoonel usuksid, et see on tehtav. See ongi kõik peas kinni."

Ratasepp meelitas katsumusest osa võtma ka Kertu Jukkumi, kes on Ironmanil täispika triatloni läbinud. "Mõte käib kolmekordse tegemise ümber. Kahekordse teen ma kindlasti ära. Kolmekordne teeb juba veidi tagasihoidlikumaks. See saab olema raske," ütles Jukkum.

"Tõsi on ka see, et mina ju ei võistle vaid läbin neid võistlusi. Suurem eesmärk aitab olla pidevalt motiveeritud trenni minema. Nimetan seda tervisespordiks, sest viimased kolm aastat olen ma täiesti terve olnud. Kõige olulisem selle juures on minu jaoks vaimne tervis. Kui ma teen trenni, siis mul ei ole ühtegi halva tuju päeva," selgitas Jukkum.