Heategev kleidi- ja lipsuoksjon kogub raha kompuutertomograafi ostmiseks

"Inimesed tulid kleitide ja lipsude kogumise aktsiooniga väga hästi kaasa," ütles Katri Link, kampaania "500 kleiti" algataja ja eestvedaja. "Sel nädalavahetusel läheb oksjonile 569 kleiti ja 103 lipsu."

Lisaks kleitidele annetati sel korral ka lipse ning nii võib oksjonilt leida Alar Karise, saatejuht Marko Reikopi, laulja Ivo Linna, ärimees Enn Pandi, Eesti Panga president Madis Mülleri, minister Kalle Laaneti ja paljude teiste tuntud meeste lipse.

"Kogu aktsiooniga teenitud tulu läheb heategevuseks, Eesti Vähiliidu vähihaiguste varajaseks avastamiseks vajaliku uue mobiilse kompuutertomograafi ostuks," ütles Link. "Meie ühtegi senti sellest ei näe, sest kõik läheb otse Eesti Vähiliidu kompuutertomograafi kontole."

Katri Link oli stuudiosse kaasa võtnud Reet Linna pükskostüümi ja Maire Aunaste kleidi, millega saatejuhid käisid presidendi vastuvõtul. Stuudios sai näha ka president Kersti Kaljulaidi kleiti. "Eelmisel korral oli Kersti annetatud kleit oksjonil kõige populaarsem, kogudes 650 eurot," ütles Link.

"Unikaalse kleidi on annetanud üks Eesti Panga töötaja. Kleidil on kokku 100 000 silma ning kleidi tegemine võttis aega üks kuu. Laulja Karl-Erik Taukar pani oksjonile lipsude komplekti, millest üks sobib päevaseks ja teine õhtuseks sündmuseks."

Lingile väga südamelähedane annetus on endiselt sotsiaalkaitseministrilt Kaia Ivalt. "Eelmisel korral annetas Kaia kleidi aga sel korral lipsu, mille sai kingituseks ühel riigivisiidil, sest arvati, et kui on minister, siis peab olema mees."

Linki sõnul algavad kleitide hinnad oksjonil ühest eurost ja ulatuvad 250 euroni. Oksjon algab reede südaöösel ja lõpeb pühapäeva õhtul kell kümme. Peaaegu iga esemega on kaasas ka annetaja isiklik pühendus ostjale.

Heategevusliku aktsiooni eesmärk on erinevate osapoolte ühise jõupingutuse tulemusena koguda kokku kompuutertomograafi ostmiseks vajaminev summa. "Kogu summa ei tule kokku oksjoniga, sest tegemist on masinaga, mis maksab üle miljoni euro," ütles Link. "Eelmisel korral oli ka nii, et oksjoniga suutsime koguda 34 000 eurot, aga leidus suure südamega ärimehi, kes tulid samuti algatusega kaasa ja lisasid puuduoleva summa. Loodame, et ka sel korral jääme oma aktsiooniga kellelegi silma ja vajamineva raha saame kokku erinevate inimeste ja ettevõtete panusest."

Link sõnas, et on seadnud eesmärgiks sel nädalavahetusel maha müüa võimalikult palju kleite ja lipse. "Ütleme nii, et see on peaaegu nagu heategevuslik must nädalavahetus. Väga ootan, et inimesed osaleksid nüüd sama aktiivselt kleitide ostmises nagu nad osalesid annetamisel."

"Olen viimastel kuudel kohtunud paljude toredate inimestega, kes on mind inspireerinud, ja mul on nii soe tunne," ütles Link. "Näiteks on see aktsioon mind kokku viinud Andrus Ansipiga, kellega kohtusime Tallinna Lennujaamas, kus ta andis mulle oma lipsu, ma olen korjanud õunu moekunstnik Kai Saarega tema kodus, olen käinud Türil Kaia Iva juures. Imetlen siiralt kõiki neid inimesi, kes on minu ideega kaasa tulnud ja aidanud seda ellu viia, kaasa arvatud mu imeline pere ja minu tiim."

Esmakordselt toimus heategevuslik kampaania 2020. aastal ning aitas Eesti Vähiliidul soetada uue mobiilse 3D mammograafi ja mammograafiabussi, kus on tänaseks kontrollis käinud enam kui 17 000 Eesti naist ja tänu millele on rinnavähi sõeluuringus osalemise protsent Eesti äärealadel tublisti suurenenud.