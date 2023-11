Andres Oja: B.B King ütles, et mind ta oma klubisse diskoriks ei kutsuks

"See on paks ja põhjalik raamat, ositi tüütu, vahepeal võttis higistama, aga see on lugu sellest, kuidas üks alamast grupist pärit inimene teeb endast midagi suurt puhtalt oma tahtejõu ja suure tööga, mis on väga inspireeriv," ütles Kaisa Ling, Daniel de Vise`i raamatu "Bluusikuningas B.B King" tõlkija.

B.B. Kingi kohta on öeldud, et ta ei osanud samal ajal laulda ja kitarri mängida. "Ma väidan, et ei olegi võimalik mängida niivõrd hingestatud kitarrisoolot ja samal ajal ka hingestatult laulda. Ükski kitarrist, kes B.B Kingi stiilis kitarri mängib, ei laula samal ajal," sõnas Ling.

Lingi sõnul on autor Daniel de Vise kirjutanud põhjaliku, lausa teadustöö mõõtu raamatu. Ta luges läbi kõik varasemalt ilmunud tekstid, kontrollis need omakorda üle ja rääkis lisaks Kingi kaasaegsetega, kes olid veel elus. See on raamat Ameerika ajaloost ühe inimese silmade läbi 90 aasta jooksul.

"Tema elulugu on ka varasemalt üritatud kirjutada, ja need inimesed on pidanud palju vaeva nägema, et leida allikaid, sest legend ise on olnud võimetu oma elust ja tunnetest rääkima," rääkis Ling. "Aga King ise on ennast algusest peale mütologiseerinud. Nii mõnedki asjad, mida ta enda kohta on rääkinud, ei vasta tõele. Aga ta ise uskus tõemeeli seda, mida rääkis."

Saatejuht Andres Oja meenutas B.B Kingiga seoses üht värvikat seika 1997. aasta 12. märtsist klubis Dekoltee, kus toimus B.B Kingi kontsert. "Olin diskor ja käisin klubis pärast bändide esinemist plaate mängimas. Mul oli natuke teistsugune muusikavalik kui teistel diskoritel, kes enamjaolt mängisid diskomuusikat ja nii mängisin tol õhtul klubis bluusi ja bluusrokki. King ei olnud veel pärast kontserti lahkunud ja oli samal ajal tagaruumis. Mõne aja pärast aga saadeti mulle Kingi poolt sõnum, et diskor on loll ja võiks moodsamat muusikat mängida ning et mister B.B King mitte mingil juhul ei kutsuks niisugust diskorit oma klubisse mängima."

"King ise oli väga pühendunud melomaan," ütles Ling. "Enne oma surma annetas ta autokastitäie plaate omanimelisse muuseumisse, mis asub Mississippis, mida ka mul on õnnestunud külastada. Tema karjäär saigi tuule tiibadesse Memphise raadiost, mis oli üks esimesi läbinisti mustanahaliste diskorite programmiga raadiojaamasid USA-s".

Lingi enda lemmiklugu Kingi repertuaarist on "How Blue Can You Get", mis on pärit vabandust-palumise-plaadilt, mille King tegi spetsiaalselt oma tädile, kes oli läbinisti usklik naine ning arvas, et bluus on kuradite muusika, mida ta oma koju ei tahtnud ja seepärast tegi King talle ühe ilma kitarrita gospelplaadi.