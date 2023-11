Heidy Tamme: nii kaua, kui mul on diktsioon korras, laulan edasi

Tänavu mitut juubelit tähistav laulja Heidy Tamme sõnas "Vikerhommikus", et lauljaametit ei plaani ta veel maha panna. Nii kaua, kui mul on diktsioon korras, laulan edasi, teatas ta.

Aprilli alguses 80. sünnipäeva tähistanud Tammel tähistab tänavu ka oma 60. lava-aastat. Esimest korda kõlas Tamme hääl Eesti Raadios saates "Tere hommikust, põllumehed!" hommikul kell viis.

"Olime emaga terve öö üleval," meenutas laulja, "meil polnud aimugi, mismoodi see olema hakkab. Istusime terve öö üleval, et seda ilusat sündmust mitte maha magada. See oli minu ilusa unistuste teekonna ilus start," tõdes ta.

Raadiosse pääsemine liigutas eriti Tamme ema. "Mõnes mõttes ma täitsin isegi tema väikese unistuse. Kuna ta oli väga särav daam, unistas ka tema noorena artistiks hakkamisest," rääkis laulja. "Kui tema tütrekene esimest korda kõlas, siis ma nägin, et ema oli tõesti õnnelik."

Tamme usub, et andetuid, ebamusikaalseid ja laisku inimesi ei ole olemas – oma kutsumus tuleb lihtsalt üles leida. "Kõigile on oma aare kaasa antud ja see on vaja üles leida. Sellega ongi vaja teenida seda maiset maailma ja oma olemasolu ära õigustada. Ma olen mõelnud, et meile antakse kahte sorti krediiti: universum annab meile krediidiks elu, pank annab meile raha. Mõlemad on vaja väärikalt ausa tööga tagasi maksta."

Just töös peitub Tamme sõnul edu võti. Ka pedagoogina töötades õpetas ta oma õpilastele, et kõigepealt on vaja leida üles oma tõeline talent, end korralikult harida ja siis väga palju tööd teha.

"Tuleb teenida oma talenti ja aeg näitab, kas sa jõuad profiliigasse. Enneaegne täheks olemine võib olla innustav või ka hävitav, sest noor inimene, kui talle liiga varakult öeldakse, et sa oled superstaar, siis kuhu tal veel edasi on minna. Aga töö on ju jäänud tegemata, talent on igaühel," rääkis Tamme.

Oma 60-aastase karjääri jooksul on laulja pidanud rinda pistma ka konkurentsiga ning ta on aastaks filharmooniast, raadiost ja telest disklahvi saanud.

"Nõukogude ajal olid väga levinud Eesti kultuuri päevad, millega me reisime üle terve Nõukogude Liidu. Üks nendest oli sõit Ukrainasse ja enne seda määrati mind filharmoonia poolt Eino Baskiniga tuurile. Kui ma sealt tulin, olid mõned proovid, aga millegipärast oli orkester vahetatud ja kokku oli klopsitud orkester, mis ei tundnud minu repertuaari ning Kustas Kikerpuu kuulsa "Tantsulaulu" ajal jäi orkester keset ülevaatust seisma. Kuna tol ajal kuulati komisjoni poolt iga kava üle ja kultuuriminister, proua Vera Ojamaa, istus saalis, korraldati käskkiri, et Tamme ei ole võimeline kultuuripäevadel Eestit esindama sõitma ning sai disklahvi, sest lugu jäi seisma," meenutas Tamme.

Hiljem uurides ütles kultuuriminister Tammele, et ta oli laval liiga ülbe näoga olnud. "Sellest piisas, et mulle aastaks disklahv teha. Tol ajal ma muidugi ei teadnud neid kulissitaguseid, mind huvitas eelkõige laulmine. Proua kultuuriminister ütles, et ma võin ju ennast rehabiliteerida," meenutas laulja ning lisas, et hiljem selgus, et tema asemel taheti lihtsalt keegi teine Eestit esindama saata.

Igas probleemis on peidus lahendus, usub Tamme, kelle jaoks on laulmine rõõmu ja õnnetundja andja. "Nii kaua kui mul diktsioon on korras, nii kaua ma laulan edasi. Ja kui rahvas tahab mind kuulda, siis hea meelega rõõmustan kedagi kasvõi möödaminnes," teatas ta.