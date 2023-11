Ivo Linna hääleteisik Reimo Weissbach: vanameister süstis selle pisiku minusse juba 78. aastal

Eestis lööb laineid Kanal 2 saates "Ma näen su häält" osalenud Reimo Weissbach, kellel on äravahetamiseni sarnane hääletämber Ivo Linnaga. "Ringvaate" stuudios pandi mehed kõrvuti diivanile istuma, et nende hääli tõeliselt võrrelda.

"Seda noormeest ma tean juba väga palju aastaid, aga ma ei teadnud, et ta tegeleb ka laulmisega," ütles Ivo Linna. "Meil on päris sarnased tämbrid ja Reimo on usinasti oma kõrvu puhastanud ja nipid ära õppinud. Ikka petaks mõne kõrva ära ka" arvas ta.

Weissbach ei proovi enda sõnul pidevalt aktiivselt Linna häält teha. "See tuleb paremini eriti just hommikuti. Ta lihtsalt kuskilt tuleb, sest vastasel juhul ma oleks Eesti parodistide seltsi president," muigas Weissbach.

Linna ja Weissbach on üllataval kombel juba kümneid aastaid tuttavad olnud. Mehed tutvusid 1986. aastal Kuivastu sadamas, mil Saaremaale pääsemiseks pidi veel vastavat passi ja kutset näitama. Linna käis oma perel külas ning avastas, et Kuivastu sadamas teenib Eesti poiss. Tol ajal häälte sarnasust ei tajutud.

"Vanameister on minusse selle pisiku süstinud juba 78. aastal, esimene lugu oli "Krokodilli rokk". Siis ma üritasin teda jäljendada peegli ees "Aeg meid muutnud on" lauluga ja see patsill voolab mu veres siiamaani," rääkis Weissbach.