Eesti kõige enneaegsemad kolmikud vajavad abi uue kodu ehitusel

Kolmikud sündisid 13. septembril 2022. aastal, kui plaanikohaselt pidid nad sündima alles 2023. aasta 11. jaanuaril, olles seega neli kuud enneaegsed. Kõige pisem vendadest kaalus sünnil kõigest 480 grammi.

Kui kolmikute sünni puhul tavatsetakse öelda, et rõõm on kolmekordne, siis laste ema, Külen Erala jaoks oli kolmekordne hoopis mure. "Iga päev oli hirm, kui ma võtsin telefoni, et helistada haiglasse," rääkis Külen, kes oli sunnitud vanema lapsega kodus olema. "Ma olin väga stressis ja emotsionaalne – hästi raske aeg oli."

"Kõige suurem rõõm on, et nad ikkagi elavad," ütles kolmikute isa Jaanus Kask. "Oli ikka päris raske seis, kui nad sündisid."

Nüüdseks on kolmikud aga ilusad ja terved ning emal palju vabu hetki enam pole. "Väsimus on suur, aga samas poisid on ägedad. Saage kolmikuid," naeris ta.

Hetkel elab kuueliikmeline perekond Türil ühe kortermaja viiendal korrusel. "Uksest välja ma jah ei saa nendega. Ma saan nad kõik sülle, aga ei riski väga alla minna nendest treppidest kolme beebiga, sa ju ette ei näe, mis sul seal toimub," kirjeldas Külen probleemset olukorda. Lastel on aga vaja õue saada ning kui laste isa on tööl ja vanaema näiteks haige, siis on seis keeruline. "Neil on enneealiste kopsud – immuunsuse ja kõige jaoks vajavad nad seda värsket õhku igapäevaselt," ütles Külen.

Perel õnnestus küll Türil muretseda endale uus kodu esimesele korrusele, mis vajab aga kapitaalremonti. "Majad on ulmeliste hindadega praegu. Tahad sisse elama minna, siis on 120 000–140 000," kurtis Jaanus. "Elekter on sees, aga see on ka ainuke asi, mis siin sees on. Vesi tuleb sisse tuua, kanalisatsioon sisse tuua, siis muidugi seinad maha, põrandad üles, ära soojustada, aknad vahetada," luges Jaanus ette tööde nimekirja.

"Olgem ausad, me vist ei saa hakkama, kui mu mees peab üksipäini hakkama seda tegema," rääkis Külen. "Nii palju üritan teha, kui saab. Tuleb vaikselt hakata pihta, vaatab kuhu maani see välja jõuab, et saab see unistuste asi kätte ka," mõtiskles Jaanus.