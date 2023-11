Eesti Laulu juhivad taas Tõnis Niinemets ja Grete Kuld

"Minu jaoks on Eesti Laul nagu jõulud või sünnipäev. See aeg aastas, mida ma ootan isegi suurema elevusega kui suve. Ja eriti tore, et sel aastal saab minna jälle Tartusse!" rõõmustab Tõnis Niinemets. Poolfinaal Tartus pole Niinemetsale võõras, esmakordselt juhtis ta Eesti Laulu 2019. aastal just Tartus, toona koos Karl-Erik Taukariga.

Tartusse minemise üle tunneb elevust ka Grete Kuld. "Poolfinaal Tartus saab olema äge! Toome kohale suure lava, palju kaameraid, 15 poolfinalisti ja kindlasti ka ühe pika redeli, et Tõnis saaks kõrged noodid kätte, sest plaanime ka ise väikese üllatusega lavale astuda."

Eesti Laulu poolfinaal Tartus toimub 20. jaanuaril, finaal Tallinnas 17. veebruaril. Grete Kulda ja Tõnis Niinemetsa saab näha 6. ja 7. novembril juba "Ringvaate" saates, kus nad avalikustavad tänavused võistlejad.