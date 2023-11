Ikevald Rannap: isa hoiatas mind muusiku elukutse valimise eest

Ikevald Rannapi teine album "Modern Mythology", mis on inspiratsiooni saanud Nepali meditatsioonimeistritelt, sündis vaatamata sellele, et tema isa Rein Rannap soovitas tal juba lapsena muusiku raskest elukutsest hoiduda.

"Minu algne inspiratsioon albumi "Modern Mythology" loomiseks tuli Himaalaja mägedest ja just sealsetelt meditatsioonimeistritelt," ütles Ikevald Rannap. "Käisin mõni aeg tagasi Nepalis ja mind vaimustasid mehed, kes istusid, kogesid maailma, olid rõõmsad, positiivsed ja lahked. Kuigi maailm me ümber on just vastupidine – kaootiline ja kiirustav, kus juhtub kõike."

Rannapi sõnul on tegemist rokialbumiga, kuigi lugudes on ka šamanistlikke ja folgilikke elemente. Ühe loo tegi ta koos isaga. "Isaga salvestatud lugu "Blame It on the Stars" on hoopis teistsugune, eriline nii-öelda oma tavalisuse poolest, kus on ainult laul ja klaver," ütles Rannap. "Isaga ühendab meid üldse kirg meloodiate ja laulu kirjutamise vastu. Tahtsingi teha lugu, kust see kirg läbi kumaks."

Rannapi sõnul on tema loomuses lükata piire. "Ma tahan reegleid rikkuda, mingit innovatsiooni, värskust sisse tuua. Võibolla käib seetõttu minu album mõnele rokiaustajale vastukarva," ütles ta.

"Mul on olnud huvitav saatus. Kuigi Eesti on mu kodumaa, kasvasin üles Ameerikas ning kogu funky ja roki skene on mind palju mõjutanud. Kui mu eelmine album oli soul ja džäss, siis nüüd olen roki juurte juurde jõudnud."

Rannap meenutas, et lapsena hoiatas isa teda muusiku elukutse valimise eest. "Isa ütles mulle juba nelja-viie aastaselt, et ära muusikat tegema hakka, see on liiga raske elukutse. Olukordi, kus ma teda pigem ei kuula, on olnud palju, aga mida aeg edasi, seda rohkem ma teda kuulama hakkan. Praegu on meil mingi mõlemapoolne leppimine toimunud."