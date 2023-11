Kamlat: ressursist lähtuvalt muutub Raadio 2 programm kvaliteetsemaks

2004. aastal toimus Raadio 2-s formaadimuutus, kui raadio peatoimetajaks sai Heidy Purga. Põhjuseid, miks 19 aastat hiljem programmis muutusi on vaja teha, on erinevaid.

"Esiteks tuleb aru saada, mis olukorras me Eestis oleme ja millised on meie rahalised võimalused," ütles Margus Kamlat. "Meie ressurss on suhteliselt piiratud. Praegu teevad eetris saateid ligi 100 inimest ja summad, mis nad oma töö eest saavad, on kriminaalselt väikesed. Me räägime viiest kuni viieteistkümnest eurost saate eest. Juhtub, et inimene tuleb taksoga tööle ja ei saa sedagi raha tagasi."

Kamlati sõnul on programm nii tihe, et toimetus ei halda seda enam ära, ei jõuta saateid läbi kuulata ja tagasisidet anda. Muudatuste eesmärk pole mitte programmi halvemaks teha, vaid pakkuda veel kvaliteetsemat programmi.

Raadio 2 sihtgrupp on täiskasvanud noor ehk 25-45-aastane kuulaja. Inimene, keda huvitab, mis tema ümber toimub ja kes hindab head meelelahutust. "Kui Vikerraadio on "Aktuaalne kaamera", siis Raadio 2 võiks olla "Ringvaade"," tõi Kamlat näite. "Ja kindlasti ei vasta tõele väide, et Raadio 2 keerab Eesti muusikale selja."

Kriitikat on saanud eelkõige kuuldused, et kokku tõmmatakse raadio õhtune vöönd ning eetrist kaovad pikki aastaid eetris olnud saated.

"Me ei lammuta ainult ühte kohta, vaid muutused toimuvad kogu programmis, teeme olukorda tegelikult paremaks," selgitas Kamlat. "Me tõstame vööndeid kokku, tõstame kokku nädalavahetuse saateid."

"Olukord on hetkel selline, kus üks kolmandik saateid on eetris päevasel ajal, kaks kolmandikku originaalprogrammi on eetris õhtuti ja karm reaalsus on see, et suurim osa, 95 protsenti, kuulab raadiot päevasel ajal, ülejäänud kuulajad jagunevad õhtusele ajale," selgitas Kamlat.

Senises mahus pole enam ressurssi saateid teha, kuid alles jääb originaalprogramm. Paljud asjad liiguvad podcast`i. "Inimesi, kes õhtul kell kümme oma lemmiksaadet kuulavad, võib ühe käe sõrmedel üles lugeda," ütles Kamlat. "Eelmise Raadio 2 programmi muutmise ajal olid meil nuppudega telefonid, muusikat kuulati CD-plaatidelt. Täna on inimeste meediatarbimine totaalselt muutunud ja liikuma peab sinna, kus on kuulajad. "

"Programmi muudatustest võidavad nii saatejuhid, kes meile alles jäävad, ja ei pea enam 3,5 euro eest saadet tegema, kui ka kõik kuulajad," ütles Kamlat. "Päevaprogrammist oleme ära võtnud ühe või kaks vööndit, sellele järgneb muusikaline gurmeeprogramm. Alles jääb Koit Raudsepp, pärast teda tuleb uus noor talent, kes võtab vööndi üle, paneb kokku mitmed muusikasaated ja kureerib kogu programmi. Kuna lepingul allkirja pole, ei saa nime veel avalikustada. Seda hirmu, et Raadio 2 muutuks pop playlisti raadioks, kindlasti ei ole."

Samuti ei vasta tõele Eesti muusika osakaalu vähenemine programmis. Vastupidi, Eesti muusika osakaal suureneb märgatavalt. Küll aga jõuab jõuab eetrisse vähem välismaist muusikat. "Kõige rohkem võidavad neist muudatustest Eesti artistid," ütles Kamlat. "Me ei unusta ka altrnatiiv-skenet, kes on praegu tõesti võibolla põhjendatult üles köetud."

Uuendatud programm jõuab eetrisse järgmise aasta 2. jaanuaril.