Aavik Duo: vahel hommikul ärgates ei teagi, mis riigis viibime

Abielupaar Hans Christian ja Karolina Aavik pole ise ka päris kindlad, kui mitmes riigis nad sel aastal koos esinenud on. Frankfurdis elav duo astub sel nädalal koos sõpradega Saksamaalt Kronbergi Akadeemiast üles ka Eesti kontserdisaalides.

"Võib ka öelda, et elame lennujaamas. Vahepeal, kui oli nädalas kolm lendu, siis tekkis hommikul ärgates tunne, et ei teagi, kus me viibime," naeris Hans Christian.

Karolina õpib parajasti Frankfurdi Muusika Kõrgkoolis. Hans Christian täitis oma unistuse ja õpib Kronbergi Akadeemias. "Tundus võimatu sinna sisse saada. Käisin seal kursustel ja vaatasin, kuidas see kõik käib. Õnneks 2022. aastal tuli võimalus sinna õppima minna," ütles Hans Christian "Ringvaatele".

"Meil käivad seal iga kuu erinevad tippsolistid ja maailma kõige suuremad nimed tunde andmas. Saame Karolinaga neile tihti koos ette mängida. See on täielik unelm," rääkis Hans Christian.

Hans ja Karolina, kes on tänaseks olnud üle aasta abielus, kohtusid Tallinna Muusikakeskoolis peaaegu 10 aastat tagasi, kui seal juhuslikult koos mängima sattusid. "Üks hetk vaatasime nootidest üles poole ja avastasime, et tegelikult meeldib väga ka lihtsalt koos olla."

"Otsustasime koos kvintetti ja duot teha. Sealt hakkas see kõik vaikselt arenema," meenutas Karolina. Eraeluline suhe kumab läbi ka esitustest. "See annab laval teistsuguse kindluse. Seda on ka paljud meile öelnud, et kuidagi nii mugav on teid vaadata ja kuulata," rääkis Hans Christian.

Loomingulisi erimeelsusi on paaril enda sõnul palju. "Ilma selleta ei oleks mingit arengut," ütles Hans Christian. "Vahel on nii, et me ei jõuagi konsensuseni. Siis otsustame sellest mitte rääkida ja see laheneb alati iseenesest ära. Me ei kahtle selles, mida teine teeb," lisas Karolina.

Narvas sündinud Karolina alustas kooliteed Tallinna Muusikakeskkoolis. Võimalus Tallinnasse õppima tulla tekkis siis, kui emale pakuti Tallinnas tööd.

Hans Christiani esimene soov oli heliloojaks saada. "Mulle tohutult meeldis helilooming. Siis tuli viiul sinna juurde. Pidevalt harjutasin, aga see ei olnud minu esimene armastus. Otsus viiulile pühenduda tuli 7. klassis, kui muusikakeskkooli läksin."

Kodus noored muusikud proovi ei tee. "Kodus me koos ei harjuta mitte kunagi. Hansule ei meeldi korterites mängida. Ta mõtleb teiste inimeste peale. Mina saan elektriklaveril kõrvaklappidega mängida," rääkis Karolina.

"Oleme teinud endale reegli, et kodu on ikkagi see koht, kus me puhkame. Töö toimub mujal," lisas Hans Christian.

Kuigi suur osa kontserditest on viiulisonaadid, siis konkurentsi see kahe instrumentalisti vahel ei tekita. "Meil on nii tugev duo tunnetus. Hans kunagi ei mängi nii, et mina siin soleerin ja sina katsu vaiksemalt olla. Vahel ikka öeldakse, et nii hea klaverisaade, aga siis ma ütlen, et saatjat laval ei ole," rääkis Karolina.

Kõige rohkem meeldib paarile esitada Rumeenia helilooja George Enescu loomingut. "See on alati olnud Hansu unistus. Minul nooti avades seda unistust ei tekkinud, sest ma nägin seda, mida ma nägin. Koroona alguses mõtlesin, et õpin selle ära, aga ma ei suutnud ennast motiveerida," ütles Karolina.

"Väga paljud pianistid üldse ei puudugi seda nooti. Ma esitasin Karolinale ultimaatumi, et me kas mängime seda koos või ma pean kellegi teise leidma. Siis ta õppis selle kohe ühe kuuga ära," meenutas Hans Christian.

Lisaks Enescule tuleb esmaettekandmisele ka Kristjan Randalu spetsiaalselt Aavik Duole kirjutatud teos.