Kaisa Ling B.B. Kingist: ta oli üks parimaid bluusilauljaid

Muusik Kaisa Ling, kes tõlkis eesti keelde Daniel de Visé'i teose "Bluusikuningas B.B. King", ütles "Ringvaate" stuudios, et bluus ei ole tema arvates kurb muusika. "Ma vaidlen sellele alati vastu. Bluus aitab tegeleda kurbusega. See aitab välja panna kogu meie viha, valu ja vaeva. See annab just rõõmu ja kergust. Oskusi, kuidas sellega toime tulla," ütles Ling.

Alguses pakkus Lingile bluusis äratundmisrõõmu sarnasus eesti rahvalauludega. "Leidsin sealt rahva olemust. Selliseid väljakristalleerunud sõnumeid, mida kasutatakse just igapäeva elus."

B.B. Kingist, kes 1997. aastal ka Tallinnas üles astus, tegi Lingi sõnul bluusikuninga tema andumus sellele kunstile. "Ta võttis seda täiesti tõsiselt. Ta elas sünnist surmani bluusi ja esinemise nimel. Ta oli kaks korda abielus, aga mõlemad läksid luhta, sest ta oli peaasjalikult abielus tuuritamisega."

"Ta oli üks kõige paremaid bluusilauljaid. Üks paremaid bluusikitarriste. Ta lõi põhimõtteliselt viisi, kuidas me üldse kujutame ette, kuidas kitarrisoolot mängitakse," rääkis Ling.

Erinevalt paljudest teistest musta muusika suurkujudest, kes Lingi sõnul näiteks naistega väga kehvasti ümber käisid, oli B.B. King hea inimene. "Talle meeldis olla oma suure ansambli juht, kellele ta korralikult maksis."

Raamat võib huvi pakkuda ka inimestele, kellele bluusimaailm võõras on. "See ei ole ainult B.B. Kingi lugu, sest ta elas nii kaua. Sündis 1925. aastal ja suri alles 2015. Nägi ära peaaegu terve sajandi. Kuidas populaarne muusika tekkis, kuidas arenes, mis sellest sai. See on ühe sajandi lugu."