Ove Musting "Reeturi" uuest hooajast: teeme igat hooaega nagu viimast

Põnevussarja kolmas hooaeg viib Alfred Vindi Eestist välja. "Tahame ikka, et meil endal oleks põnev ka teha. Püüdsime jällegi natuke latti kergitada ja meil oli väga suur ambitsioon seekord Eestist välja minna."

"Alfred Vindil tekib tänu Brexitile võimalus Euroopa Parlamendi julgeolekukomiteesse koht saada. Siis me vaatasime, et ei ole võimalik, et me ei lähe Brüsselisse filmima. See oli väga suur jõupingutus, et oleks usutav ja selle usutavuse jaoks tahtsime kindlasti Belgiasse filmima minna," rääkis Ove Musting "Vikerhommikule".

Lihtsama vastupanu teed minna ei tahetud. "Brüsselis oli paiku, mis nägid välja nagu Pärnu, Tartu või Helsingi. Mõtlesin, et kas peame nii kaugele üldse sõitma. Küsiti ka, et miks te ei osta stock materjali ja Helsingis ei filmi, aga see ei oleks kaugeltki nii huvitav."

Välismaal filmimine oli kogu võttemeeskonnale tõsine väljakutse, millest paljust ei tohi režissöör isegi rääkida. "Saan ainult põõsast sahistada ja paluda ette kujutada, mis siit välja kukub. Saime ligi näiteks Europarlamendile ja NATO hoonetele. Saime käia kohtades, kuhu tavainimesel asja ei ole. On kohti, mis on kohutavalt kaitstud ja lõpuks me mõnest asjast loobusime, sest mõistsime, et need protokollid on nii keerulised, et me kaotame lihtsalt võtteaega, ilma et see midagi juurde annaks," selgitas režissöör.

"Reeturi" kolmas hooaeg Autor/allikas: Marek Metslaid

"On ka selliseid turvaprotokolle, mida rikkuda ei tohi. Siis me püüdsime ise leida neid auke, aga saime aru, et me ei suuda seda läbi vaielda. Võtsime koha pealt inimese, kes oli selles pädev ja aitas leida seaduses n-ö auke."

Brüsselis filmides jõuti tulemusteni riskides. "Kui ma leidsin, et meil oleks vaja mingile väga kaitstud hoonele ligi pääseda ja öeldi et see on restricted area, siis ma näitasin kaardi pealt, et selle nurga alt vist nagu tundub, et ei ole. Siis filmisimegi selle nurga alt ja saime päris head materjali. Seejärel natuke riskisime ja läksime veel lähemale. Päris pahandusse ei sattunud. Mõnikord vist on lihtsam hiljem vabandada," ütles Musting.

Ka kolmandas hooajas on detaile aidanud paika kruttida spetsialistid. "Kindlasti on asju, mis on ilustatud ehk et tegeleme ikkagi fiktsiooni ja sarjaga, mitte ei tee dokumentaali. Meie idee on neid natuke ikkagi tõsta, et vaatajad saaksid aru, mis süsteemid toimivad, mis võib riigikoridorides toimuda või millised on eri riikide vahelised julgeolekualased koostööd. Aga väga paljudes aspektides tegime ikkagi struktuuridega koostööd. Sinnamaani välja, et kes mis relva ja kuidas seda käsitleb. Et ei oleks naeruväärne."

Küsimus sarja jätkumise kohta annab Mustingu sõnul tegijatele põhjust jalga pedaalil hoida. "Koos produtsent Jaan Laugamõtsiga, kellega koos tegime teise hooaja ja nüüd kolmanda, oleme võtnud igat hooaega nagu ma teeks viimast. Me ei taha venitada või lugu välja suretada. Me tahaks ikka täis gaasiga sõita."

"Seda on päris paljudesse riikidesse edasi müüdud," ütles režissöör sarja rahvusvahelise leviku kohta. "On Ladina-Ameerika mõned väiksemad maad, kellelt meie oleme saanud sarju nagu "Tahmanägu" ja muud sellised. Aga tore oli see, et Belgias ütles meie Indiast pärit droonioperaator, et tal on nii hea meel seda sarja teha, sest ta ema on tohutu fänn. Siis ma mõtlesin küll, et vau," rõõmustas Musting.

"Reeturi" kolmas hooaeg Autor/allikas: Marek Metslaid

Telekommunikatsiooni ettevõtete panus Eesti sarjamaastikku on režissööri hinnangul olnud positiivse mõjuga. "Arvestades seda, et kui palju asju on juba tehtud ja kuhu veel investeeritakse, siis ma usun, et see pigem on õnneks kasvav trend. See sümbioos tegelikult rikastab kogu maastikku."

"Kõige kallim on aeg. Ehk et kui küsida, mis mingi asi maksab, siis tegelikult see on nonsense, sellepärast et kui sa teed ühe tehnikaga või inimestega seda ühe päeva või teed viis päeva, siis see päev on lõpuks see, mis on kallis. See määrab ka selle, et kas meil on rääkivad pead ühes toas või meil on võimalik ka jutustada lugu läbi visuaalide ja tegevuste," selgitas Musting.

Kuigi Hollywoodist veel tööpakkumisi pole tulnud, siis loob kvaliteetsarja kogemus palju uusi võimalusi. "Meil endal on ka mõned suuremad rahvusvahelised koostööd õhus, kus me teeme Eesti lugu, millel oleks partnerid mujalt maailmast, kes näevad, et nemad saaksid ka seda müüa. Kahjuks on see ühest küljest niisugune äri või toode, nagu leib või sai, aga teisest küljest annavad uued huvigrupid, mis on tekkinud, võimaluse toota paremat sisu ja ma arvan, et see annab ka näitlejatele võimaluse ennast väljapoole näidata."

"Lihtsalt on hea, kui me saame öelda, et oleme ka midagi teinud. Mitte, et meil on üks asi, mida keegi ei vaata. Häda ei ole meil selles, et inimesed ei oskaks. Meil on väga ägedaid tootjaid ja režissööre ja firmasid, kes teevad aga lihtsalt võimalustest on puudu. Tänu sellisele sümbioosile on lihtsalt võimalused paremaks läinud."

"Reeturi" kolmas hooaeg esilinastub 1. jaanuaril Elisa Huubis. ETV ekraanile jõuab põnevussarja uus hooaeg 2024. aasta sügisel.