Koolibändide konkursil Koolirock astub võistlustulle 21 bändi

"2022. aasta augustis rääkis mulle meie bändi mentor Andres Kullo ideest teha koolibändide festival ning küsis, kas mina tahaksin olla festivali peakorraldaja," meenutas Kose Gümnaasiumi 9. klassi õpilane Robin Metsis. "Mõtlesin, et nii äge oleks selline üritus Kosele tuua ja olin nõus. Kirjutasin kohe Lisannele ja Meribelile, kes on mu bändikaaslased ning hakkasime otsima koole, keda festivalile osalema kutsuda. Saatsime infokirjad välja ja vaikselt hakkas bände tulema. "

Kokku osales eelmisel aastal 13 bändi ja esikoha võitis Gustav Adolfi Gümnaasiumi koolibänd. "Pärast festivali oli väga sürreaalne tunne, et olime suutnud sellise ürituse korraldada. Olime ju siis alles 8. klassi õpilased," ütles Robin. Sel aastal osaleb konkursil 21 bändi. Kõige kaugem tulija on Vastseliina Muusikakoolist, neli-viis bändi tuleb Tallinnast ja Tallinna ümbrusest ning väga paljud bändid on Lõuna-Eestist. Kõik saavad ise valida, mida konkursil esitada, igal bändil on aega 15 minutit.

Lisanne, Meribel ja Robin osalevad ka ise konkursil. Nende bänd on tegutsenud kokku neli ja praeguse koosseisuga kaks aastat. Meribel on bändi solist, Lisanne mängib klahvpille ja Robin trumme. Bänd on seni mänginud kavereid, näiteks Terminaatori lugusid "Romula" ja "Tunneli lõpus", kuid repertuaaris on ka Nirvana "Smells Like Teen Spirit".

Noored tunnevad uhkust selle üle, et festival on koolibändide hulgas populaarne. "Kui eelmisel aastal tuli koolibände festivalile kutsuda, siis sel aastal kirjutasid paljud juba ise, et soovivad osaleda," ütles Meribel, kes on kogenud, et mitte kõik ei suhtu koolibändi tegevusse positiivselt. On juhtunud, et bändile ei taheta ruume anda ning öeldakse, et tegelege parem õppimisega. Üldiselt siiski suhtutakse koolibändi ikkagi positiivselt.

Koolirocki üks suurimaid eesmärke on, et igas koolis oleks vähemalt üks koolibänd. Suurimaks takistuseks on aga juhendajate puudumine. Festivali korraldamise toetuseks koguvad noored raha Hooandjas.

Festival Koolirock toimub 10. novembril Kose Kultuurikeskuses ning on kõikidele huvilistele tasuta.