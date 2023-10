Tuntud eestlased pürgivad oma loodud rahvatantsurühmaga tantsupeole

Mullaketrajate loomise taga seisavad muusikud Nele-Liis Vaiksoo ja Lauri Liiv. Idee oma rahvatantsurühm luua tekkis Vaiksool umbes kümme aastat tagasi.

"Mainisin täiesti juhuslikult Lauri Liivile, et minu eluunistus on lisaks laulupeole, mille suured fännid me oleme, ka tantsupeole minna ning tema ütles, et tema ka. Me oleme aastate jooksul erinevatel üritustel maininud, et me tahaks minna ja meie sõpruskonnast tuleb järjest inimesi, kes tahavad ka. Selgub, et me kõik oleme hirmsad rahvatantsu fännid, aga lihtsalt mitte keegi ei oska seda tantsida. Siis mõtlesimegi, et sel aastal teeme ära. Meil on kaks aastat aega, et valmistuda. Vaatame, kas meiesugustest puujalgadest saab asja," meenutas Vaiksoo.

Rahvatantsurühmale pani nime Liiv. "Ma mõtlesin, kuna meie oleme juba sellises vanuses, et muld meid ootab, on meil viimased tantsud veel vaja ära tantsida," naljatles ta.

Värskeid tantsijaid juhendab Nele-Liisi vend Raul Markus Vaiksoo, kes usub, et tantsupeole pääsemine on kõva tööga täiesti võimalik. "Inimesed on siin enamasti muusikaga seotud nii et neil on rütmitaju võib-olla parem. Tuli juba mingeid küsimusi, millele ma ei osanud väga hästi vastata," märkis ta.