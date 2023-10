Elistvere loomapargist põgenenud hunt pole kaugele läinud

Elistvere loomapargis kolm aastat elanud viieaastane isashunt Koroonius talle kaasaks toodud seni veel nimetu kaheaastase emashundiga pikalt semmida ei saanud, sest hundipreili otsustas saabumisjärgsel päeval plehku pista. Ühise keele oleks algul eraldi aedikutesse paigutatud hundid võinud leida, sest mõlemad on pärit Riia loomaaiast.

"Riia loomaaia veterinaarid tõid eelmisel kolmapäeval hundi, panime ta aeda ja kõik tundus tipp-topp olevat. Suhtlesid juba omavahel Korooniusega, nuusutasid läbi aia teineteist. Järgmisel päeval kella kümne paiku andsime neile süüa ning kõik tundus rahulik ja tavapärane. Umbes kella ühe paiku avastasime, et hunt on kadunud," ütles RMK Jõgevamaa külastusala juht Andri Plato, kelle sõnul oli avastamisel abi loomapargi külastajast.

"Külastaja, kes tuli Tartu poolt, oli autos sõites vaadanud, et keegi jookseb, ja teinud pilti ning selgus, et see on hunt. Ja kuna ta tuli niikuinii loomaparki, siis ta näitas seda pilti ja tuvastasime, et on jah meie hunt," rääkis Plato

RMK Jõgevamaa külastusala juht Andri Plato näitab klohta, kust hunt põgenema sai. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR

Hundiaedikut ümbritsevast aiast nõrga koha leidnud ja selle alt minema lipsanud hundineiu põgenemine oli seda ootamatum, et Riia loomaaia töötajad iseloomustasid teda tagasihoidliku isendina.

"Me küll ei tea iial, kuidas ta lõpuni käitub, aga inimpelglikkus on tal olemas ehk seda pole vaja karta, et ta inimeste lähedale tahtlikult tuleks. Ka senised kontaktid on sellised, et ta on kohe tahtnud põgeneda," sõnas Andri Plato.

Loomapargi eestvedajad loodavad hundi uude koju tagasi meelitada, seda enam, et teda on vilksamisi nähtud loomapargi lähedal luusimas. Igaks juhuks on ka põgenemisava kutsuvalt suuremaks tehtud.

"Selleks, et saada teada, kus hunt liigub, oleme kohalikke elanikke ja jahiseltse teavitanud. Õnneks on inimesed andnud väga hästi hundist teada ja oleme ära kaardistanud, et ta viie-kuuekilomeetrilisest ringist välja pole läinud. Ja esmaspäeva hommikul 4.20 anti teada, et teda nähti siinsamas Elistvere loomapargi aia taga. Me üritame saada teda siia kohapeale paiksemaks ja söödaga kinnistada see koht ning seejärel uinutamise või püüdmisega ta kätte saada," rääkis RMK Jõgevamaa külastusala juht.

Kui hundiplika peaks Elistvere loomaparki tagasi tulema, soovitakse nagu Korooniusegi puhul korraldada talle nime leidmiseks konkurss.