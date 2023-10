Komöödiameister Matthew Perry võitles suurte sõltuvusdeemonitega

Seriaalist "Sõbrad" tuntuks saanud komöödianäitleja Matthew Perry ütles, et sooviks inimestele meelde jääda heategijana, kes on rajanud uimasti- ja narkosõltlastele mõeldud taastusravikeskuse.

Filmiekspert Siim Rohtla ütles "Ringvaate" stuudios, et Perry rääkis oma aastatepikkusest uimasti- ja alkoholisõltuvusest väga avameelselt. Perry enda sõnul oli ta kulutanud kaheksa miljonit dollarit, et tagasi ree peale saada ning veetnud rohkem kui poole oma elust taastusravikeskustes ja teraapiates.

"Perry on öelnud, et tal on tohutu tähelepanuvajadus ning soov inimestele meeldida," ütles Rohtla.

Rohtla rääkis, et kuigi Matthew Perry kui võrratu komöödianäiteja mängis ka teistes sarjades ja komöödiafilmides, jääb tema olulisimaks rolliks siiski Chandler Bingi tegelaskuju sarjas Sõbrad.

Rohtla sõnul on sari ajale väga hästi vastu pidanud. "Tema tegelane on mõjutanud tervete põlvkondade huumorimeelt," ütles Rohtla. "Mina vaatan sarja koos oma pojaga."

54-aastane Matthew Perry uppus 28. oktoobril oma Los Angelese kodu basseini. Vahetult enne seda kurba sündmust oli ta postitanud endast sotsiaalmeediasse pildi, kus ta lebab basseinis ning on täiesti elu ja tervise juures. Tema kodunt ei leitud uimasteid ega alkoholi.