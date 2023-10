M Els: arvasin pikalt, et laulude kirjutamist ei ole võimalik õppida

Möödunud nädal avaldas M Els värske singli "Recipe", mis valmis koostöös Gevin Niglase ja Nubluga. Laulja sõnas, et uus lugu sündis väga ruttu. "Kolmekesi vorpisime selle suhteliselt kergelt valmis," märkis ta.

Üha enam laulukirjutamisega tegelev M Els tunnistas, et temast sai laulukirjutaja saatuse tahtel. Esimest korda puutus ta lugude kirjutamisega kokku Austraalias elades.

"Mulle saadeti üks instrumentaaltaust, millele paluti laul kirjutada. Ma ütlesin, et ei, ma ei ole laulukirjutaja – ma olin kunagi proovinud ja aru saanud, et laulukirjutajaks sünnitakse, seda ei ole lihtsalt võimalik õppida, mina olen lihtsalt laulja. See inimene ütles, et ma teeksin ükskõik mida, lihtsalt prooviksin ning mulle hakkas see meeldima," meenutas ta ning nentis, et esimesed lood, mis valmis said, polnud tema jaoks siiski piisavalt head.

Eestisse tagasi tulles sattus ta samuti kokku inimestega, kes soovisid temaga koos midagi kirjutada. Lõpuks kirjutas M Els produtsendile, keda ta oli aastaid jälginud.

"Tema ütles, et ma talle kirjutaksin, aga eesti keeles. Ma ei saanud sellega pikalt hakkama, saatsin talle mitu versiooni, proovisin-proovisin-proovisin kuni ta lõpuks ei vastanud mulle," rääkis ta.

Pärast seda võttis M Els osa Stig Rästa laulukirjutamise kursusest. "Sain aru, et lähen õpin oma ala tipult. Seal panin kuidagi A ja B kokku. Sain nõuandeid, mis aitasid mul niiviisi kirjutada, et ma tundsin, et võiksin oma muusikat kellegagi jagada ka."

Aasta alguses osales M Els looga "So Good (At What You Do)" Eesti Laulul. Artisti sõnul on konkursile järgnenud aeg väga töiselt möödunud. "Eesti Laul avas uksi ja aknaid ning hästi tore oli näha, kuidas laul lendu läks," rõõmustas ta.

Kuigi M Els sel korral Eesti Laulust artistina osa ei võta, oli konkursil osalemine tema sõnul väga hea ning õpetlik kogemus. "Kui esimene aasta ei saa, proovige ikka edasi," utsitas ta teisi artiste.