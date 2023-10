Galerii: Matthew Perry tele- ja filmiekraanil

Matthew Perry sündis 19. augustil 1969. aastal Williamstownis Massachusettsi osariigis. Ta sai tuntuks Chandler Bingi rolli eest komöödiasarjas "Sõbrad", mis jooksis teles 1994.–2004. aastani. Lisaks "Sõpradele" astus Perry üles veel nii teles kui filmis, näiteks peaosas NBC komöödiasarjas "Studio 60 on the Sunset Strip" (2006–2007), ning koos Bruce Willisega filmis "The Whole Nine Yards" (2000).

Perry heitles elu jooksul nii narko- kui alkoholisõltuvusega. Läbi oma paranemise tõusis ta taastusravi ning Ameerika Riikliku Narkokohtu Ühenduse (NADCP) eestkõnelejaks.

Perry kirjutas 2022. aastal elulooraamatu "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" ("Sõbrad, kallimad ja see suur kohutav asi").