Ikevald Rannapi uus album "Modern Mythology" räägib soovist edasi liikuda

Ikevald Rannap on valmis saanud teise albumi "Moder Mythology", mis räägib kartmatusest ja soovist edasi liikuda.

Rannapi sõnul on uus muusika loodud inimestele, kes julgevad tänapäeva reaalsusele otsa vaadates naeratada ning kogu pöörasuse juures end hästi tunda.

"Selleks et elada täiel rinnal, olla rõõmus ja kartmatu, on meil vaja julgust ja inpiratsiooni rohkem kui kunagi varem – võtta vastu see elu müsteerium, kõikide oma pahede ja rõõmudega," kirjeldas muusik.

"Kõik võib vägagi kiiresti muutuda – pole täpselt teada, mis juhtub homme, nädala või isegi kolme kuu pärast. Seetõttu olen hakanud praktiseerima oleviku nautimist, sest ainuke kindel asi on praegune hetk," arutles Rannap.

Uus album on salvestatud koos bändikaaslastega Oskar Malleusi, Valdur Viiklepa Sten Looviga ning selle on kaasprodutseerinud Tõnis Noevere. Samuti teeb albumil kaasa külalismuusikud Eestist, Soomest, Ameerikast ja Taanist.