Raivo E. Tamm: osad stsenaristid tahtsid Allani rolli teistsuguseks muuta

Lisaks "Prillitoosile", mis tähistab sel aastal 40. sünnipäeva, täitub ka seriaalil "Õnne 13" sel aastal 30. sünnipäev. Allani osatäitja Raivo E. Tamm kinnitas "Prillitoosis", et ta on proovinud jätkata Allanit alati sellisena, nagu Astrid Reinlal see esialgu mõeldud oli.

Raivo E. Tamm tõi välja, et 30 aasta jooksul on olnud neil erinevaid stsenariste ning mingitel hetkedel oli ka selline tunne, et iga stsenarist üritas asja omamoodi kirjutada. "Minu rolli taheti küll seal vahepeal teistsuguseks muuta, aga mulle tundus see natukene arusaamatu ning olen proovinud jätkata Allanit nii, nagu see Astrid Reinlal esialgu mõeldud oli."

Ka Helgi Sallo tõi välja, et temal oli kahju, kui kadus ära n-ö proua Alma roll. "See oli ka põhjus, miks ma esialgu selle rolli üldse vastu võtsin, et Alma käis ka väikeses Morna linnas kogu aeg kübaraga väljas," meenutas ta ja lisas, et vahel ta luges ta teksti ja mõtles, et kas tõesti Alma sugune naine räägib sellist eesti keelt. "Aga Ain Prosma on meil nii tore režissöör, tema ütles, et Helgi, sina tunned Almat kõige paremini ja räägi nii, nagu Alma räägib."

Samuti tõdes Raivo E. Tamm, et kuigi talle meeldiks hirmsasti filmi teha, on talle mõista antud, et "Õnne 13" pärast ei kutsuta teda filmidesse. "Režissöörid ei julge, arvatakse, et sealt ei tule midagi," mainis ta ja lisas, et kuigi mõnes mõttes rikkus ehk Allani roll teda ära, on tema siiski ka alati kõiki muid rolle ka rõõmuga vastu võtnud. "Selleks, et näidata, et ma olen ka natukene teistsugune."