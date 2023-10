Tanel Padar: mulle on lapsest saati "Prillitoos" väga meeldinud

"Prillitoosi" kirglik vaataja Tanel padar kinnitas, et talle on kõige enam meeldinud lõik, kus õpetati vanematele inimestele, kuidas näolihaseid pingutada.

Tanel Padar ütles, et kunagi ei tohi oma kuulajas- või vaatajaskonnale piire seada. "Mul on lapsest saati meeldinud "Prillitoos" väga, võib-olla selle pärast, et ma veetsin palju aega vanaemaga ja siis me vaatasime koos, sellest ilmselt harjumus tekkis."

"Minu arust kõige toredam ongi see, kuidas selgitatakse vanematele inimestele kaasaegseid asju, näiteks see, kuidas meilikontot teha, kuidas küberturvalisuse eest hoolitseda ja mu eriline lemmik on see, kuidas näolihaseid pingutada," mainis ta.

Oma vanaemast on Tanel Padar kõige enam õppinud töökust. "Vahet ei ole, milline su tervislik seisund on, sa pead lihtsalt mingid asjad ära tegema, ma olen temast õppinud ka seda, et ma ei jäta mitte midagi pooleli, mis ei ole kõige parem omadus, sest siis kannatavad lähedased inimesed või une arvelt kannatad ise," ütles ta ja lisas, et samuti õppis ta vanaemalt andestamist. "Ma olen küll äkilise loomuga, aga oskan ka kohe tuure maha võtta ja vabandust paluda."

Tanel Padar esitas "Prillitoosi" sünnipäevasaates ka loo "Nii siis jääbki":