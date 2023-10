Linalakk ja Bonzo: me tasakaalustame teineteist

Albrecht usub, et nad on Jürgeliga hingesugulased. "Kui me hakkasime koos bändi tegema, oli mul alates esimest momendist mugav ja hea, see muusikaline keel sobis mulle. Meil on sarnane suhtumine ja ühised lemmikud," märkis ta.

Jürgeli sõnul tasakaalustavad nad teineteist: kui tema on pigem aktiivne ja rõõmsameelne, siis Albrecht on melanhoolsem. Albrecht leiab, et melanhoolsus ei ole tingimata halb asi. "Mulle meeldib kurbus, see on ilus," nentis muusik. "Aga ma ei ole teiste inimeste peale kurb," täpsustas ta.

Jürgeli puhul hindab Albrecht enim seda, et ta on nii laulja kui ka laulukirjutaja. "Mulle sümpatiseerib see väga. Neid inimesi on siin Eestimaal nii vähe, kes loovad ning on võimelised oma lugusid ise esitama. Ja muidugi need lood, mis ta on teinud, meeldivad mulle ka. Need on peaaegu sama head, kui mu enda lood," naeris ta.

