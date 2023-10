Eesti Laulu eelžürii liige Hanna-Liina Võsa: laule hinnates lähtun oma maitsest

Kokku esitati Eesti Laulu konkursile tänavu 215 lugu, mida hindab 35-liikmeline eelžürii. Laupäeva hommikuks oli eelžüriisse kuuluv Hanna-Liina Võsa jõudnud ära kuulata 186 laulu. "Mul on veel natukene minna, aga õnneks on umbes 24 tundi veel jäänud," sõnas ta.

Võsa, kelle sõnul on Eesti Laulu žüriisse väga äge kuuluda, selgitas, et laule hinnates lähtub ta eelkõige enda maitsest. "Kuigi teised laulud on ka hästi produtseeritud, head ja ägedad, on kõige-kõige lemmikumateks saanud need, mis minuga enim haakuvad," selgitas ta.

Võsa sõnul on oluline, et laul alates esimest hetkest haaraks. "Ma märkan seda hästi palju, et kui laul kohe esimest fraasist mind kinni ei haara, siis on tõenäoline on, et see ei tõmbagi mind lõpuks. See peab kohe alguses huvi pakkuma."

ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi märkis, et produtsendid, kes artistide selja taga seisavad, võiksid kohe alguses mõelda sellele, kuidas Eesti Laulul lava ära täita ja meelde jääda.

"Tänapäeval peab alates esimest noodist mõtlema sellele, millise energia ja sõnumiga sa maailma lähed. Sa ei pruugi isegi seda võistlust võita, aga kui sul on sõnum olemas, siis sa jääd meelde," usub ta.

15 Eesti Laulul osalevat poolfinalisti ja viis finalisti tehakse teatavaks novembri alguses. Eesti Laulu poolfinaal toimub 20. jaanuaril Tartus ning suursugune finaal leiab aset 17. veebruaril Tallinnas.