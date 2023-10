Laura Põldvere: Britney Spearsi elulooraamat on põnev, aga ameerikalikult lihtne

Sel nädalal ilmub Britney Spearsi autobiograafia "The Woman In Me", mille karmimade hetked panevad muusik Laura Põldvere sõnul südame verd tilkuma.

Põldvere ütles, et Britney Spearsi elulooraamatu muudavad kõmuliseks faktid, mida varem teada ei olnud. "Näiteks tema armulugu Justin Timberlake'iga oli nii sügav ja see lahkuminek tõmbas tal vaiba jalge alt," sõnas ta ja mainis, et samamoodi ka abort, kuna Justin Timberlake ei tahtnud last saada. "See abort paluti tal teha kodus ning kui ma seda lugesin, siis süda tilkus verd."

"Väidetavalt oli Justin Timberlake Britney't ka korduvalt ja korduvalt petnud, armunud Britney oli sellega lihtsalt leppinud," selgitas ta ja mainis, et ta ei ole tegelikult suur autobiograafiate lugeja. "Aga tegelikult on põnev saada aru nendest telgitagustest, näiteks ka Britney puhul, et kuigi me teame, et ta on väga hea laulja oma žanris, siis raamatust saab ka teada, kuivõrd hea tantsija ta oli lapsepõlves, mis andis ka uue perspektiivi tema loomingule."

Küll aga ütles Laura Põlvere, et Spearsi elulooraamat oli põnev lugemine, aga ameerlikalikult lihtne. Seda ta aga ei oska öelda, kui palju sellest raamatust tõele vastab. "Kui tema Instagrami profiili vaadata, siis mul tekib natukene tunne, et ma ei tea, kas kõik on korras või mitte."