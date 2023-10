Bert Järvet: Raadio 2 teenib ka tulevikus melomaanide huve

Raadio 2 programmijuht Bert Järvet kinnitas "Muusikanõukogu" saates, et muusikasaated ei kao Raadio 2-st ja õhtud on jätkuvalt kureeritud ka uues programmis.

Kuigi avalikult on enim tähelepanu pööratud Raadio 2 muutuvale õhtusele vööndile, hakkavad Järveti sõnul uued tuuled igas R2 vööndis puhuma.

"Õhtune vöönd on sisuliselt raadiotöö termin. On õhtune vöönd, on päevane vöönd ja hommikune vöönd. Muutused toimuvad nendes kõigis," märkis ta, kuid lisas, et FM-i kuulaja vinklist ei muutu mitte midagi. "Õhtud on ikkagi kureeritud ja kogu uus Raadio 2 hakkabki astuma päevast sammu. Hommikul on ühed eeldused, päeval teised ning mida kaugemale eha suunas kõnnime, seda julgemaks ja avangardsemaks läheb."

Seda, millised saated programmi täpsemalt jõuavad, Järvet veel öelda ei saa, sest kõik kokkulepped ei ole veel lõplikult sõlmitud ja lepingud on allkirjastamata. Programmiga tullakse avalikuks detsembris. Küll aga tõi ta välja, et "Muusikanõukogu", "XX sajandi popmuusika" ja "Vibratsioon" on ka uude programmi sisse pandud. "On palju neid, kes jäävad, aga mõnede saadetega me ei lähe edasi." Samuti tõi Järvet välja, et osa sarnaseid saateid pannakse kokku või tulevad täiesti uued saatejuhid.

Uus programm on programmijuhi sõnul tehtud melomaanide huve silmas pidades. "Ei jää elektroonika kuhugi, ei jää rokk kuhugi. Raadio 2 fookuses on see, et artistid saaksid sõna ja terve laupäev ja pühapäev on spetsialistidelt spetsialistidele tehtud – muusika, mis teenib melomaani huve. Muusikasõber peaks sellest hea laengu saama," loodab ta.

Uues programmis pannakse suurt rõhku Eesti muusikale. "See on eeldus. R2 on ka praegu uute Eesti artistide jaoks ülioluline. Siin on palju bände, kellel poleks lootust teistes jaamades."

Siiski ei tähenda kodumaise muusika tähtsus seda, et välismaistele tegijatele selg keeratakse. "Minul programmijuhina ei ole ka sellealast huvi, et hea välismaa kraam kuhugi ära kaoks. On saateid, kus ei olegi mõtet seda survestada. On saateid, kus muusika ongi välismaine ja see on okei," leiab Järvet.

Uus Raadio 2 lähtub põhimõttest, et FM on FM. "See on aken maailma," usub Järvet. "Kui sa kuulad raadiot, siis sa kuulad selles ajas ja hetkes. Selle asemel, et pikksilmaga pikalt ühte, teise ja kolmandasse kohta vaadata, hakkab uus R2 kaleidoskoopilisem olema."

Järvet selgitas, et muutuse tingis ajas muutuv meediapilt. "Raadio 2-s pole 14 aastat struktuurilist muutust toimunud. Selle 14 aastaga on juhtunud väga palju – muusika on muutunud, terve põlvkond on vanemaks saanud, meedia tarbimine on muutunud ning turule on teised tegijad tulnud," rääkis ta.

"Sisuliselt käib raadiotöö ringiopereerimine selle tarbeks, et saaks teha nii hästi, kui me vähegi saame. See, et kultuuriline varietee, erinevad žanrid, alternatiivmuusika esindajad ja kõik see muu ära kaob, ei vasta absoluutselt tõele."