Margiiela ja Leis avaldasid albumi "Eilne hind pole tänane"

"Meie jaoks teeb projekti tähtsaks see, et see läheb oma saundi poolest täiesti oma rada. See on segu trap-muusikast ja rage-räpist, millesarnast pole Eestis varem tehtud. Väga meielik. Album valmis kiirelt, kõik laulud on tehtud selle aasta jooksul," selgitasid räpparid.

Albumi produtsentide hulka kuuluvad Amir, Dream Awake, Pink ja Chase The Money ning külalisena teeb kaasa ka Maria Kallastu.

"Kõik toimub tänapäeval läbi interneti. Internet, eriti Instagram, on tänapäeval nagu suur biitide turg, kus kõik võivad kõigini jõuda. Ka maailma suurnimed on ühe sõnumi kaugusel," märkisid artistid.