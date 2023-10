Eesti Laulul tuntust kogunud M Els avaldas singli "Recipe"

Eesti Laulul looga "So Good (At What You Do)" tuntust kogunud Merili Käsper ehk M Els on valmis saanud värske singli "Recipe".

Värske lugu sündis koostöös Gevin Niglase ja Nubluga. Just Nublu eesvedamisel "Recipe" sündiski, sest pärast Eesti Laulu tekkis räpparil mõte M Elsile lugu kirjutada.

"Ta on üks väga andekas urban-poeet ja ma austan tema muusikat juba sellest ajast, kui "Mina ka" välja tuli. Väga lahe, et saime lõpuks ka koostööd teha," rõõmustas M Els.

Samuti andis oma panuse loosse produtsent Gevin Niglas, kes on ühtlasi loo "So Good (At What You Do)" üheks autoriks. "Meil on omavahel hea klapp. Gevinit saab alati laulukirjutaja ja produtsendina usaldada ning koostöö temaga on alati sujunud," kiitis laulja.

"Recipe" lahkab tegijate sõnul armuelu keerukamaid tahke, võttes ette venima jäänud suhte ühe magusvalusa faasi. "Soov oli jagada isiklikku kogemust suhtes, kus kõike justkui on, aga kuna mõlemad tahavad erinevaid asju, siis see ei toimi. Samas pole suudetud päriselt lahti ka lasta, mis tähendab paratamatut segadust ja üht korralikku tunnete karusselli," kirjeldas M Els.