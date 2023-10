Galerii: selgus üheksa parimat "Ajujahi" võidu poole pürgivat ettevõtet

Üheksa tugevaimat meeskonda, kes jätkavad võistlemist on Rawedge, Funki, Rayfoil, Mossy, Cara Health, Cerebrum Hub, Baun, Hoplocal ja Kiud.

"Ajujahis" võistlevate tiimide sooritusi hindas viieliikmeline žürii, kuhu kuuluvad Microsoft Eesti arenduskeskuse tegevjuht Tanel Erm, Elisa erakliendiüksuse juht ja juhatuse liige Mailiis Ploomann, SEB Eesti jaepanganduse valdkonna juht ja juhatuse liige Ainar Leppänen, EAS-i ja Kredexi ühendasutuse koosseisu kuuluva Startup Estonia juht Eve Peeterson, tarkvara testimise idufirma Testlio asutaja ja tegevjuht Kristel Kruustük.

Eve Peetersoni sõnul valis teležürii üheksa parimat tiimi erinevate tegurite põhjal. Peetersoni sõnul on üheksa tugevaima tiimi seas valdavalt füüsiliste toodete arendamisega tegelevad iduettevõtted.

""Ajujahi" telesaatele eelneb mitmekuune kiirendiprogramm ja seda arengut, mis on koolituste ja mentortundidega saavutatud, on edasisaanud tiimide puhul väga hästi näha," tõi Peeterson välja. "Kuid veelgi olulisem on see, kuidas tiimid suudavad selgitada, millega nad tegelevad ja mis on see kasu, mida tarbija saab. Iduettevõte võib tegeleda väga olulise ja innovaatilise teemaga, aga kui ta seda teadmist klientidele ja investoritele edasi anda ei suuda, pole neil pikka tulevikku."

"Ajujaht" on ETV eetris neljapäeviti kell 22.05.