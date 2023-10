Üllar Saaremäe astub lavale improteatri sketšikomöödias

Üllar Saaremäe on äsja poliitikupintsaku seljast visanud ja pärast ööistungitega karastumist, otsustanud vastu võtta järgmise väljakutse. Improteater Impeerium haaras võimalusest ja kutsus Saaremäe lavale improviseerima.

Improteater on üle maailma armastatud humoorikas teatrivorm, kus näitlejad on teinud küll kohalolu treeninguid, kuid pole lavale tulles midagi ette kokku leppinud ja pähe õppinud – tegelased, situatsioonid ja tegevuskohad sünnivad kohapeal improviseeritult. Publik näeb näitlejate mõtteprotsessi kogu selle eheduses.

Üllar Saaremäe räägib improvisatsiooni kohta nii: "Improvisatsioon on näitlejaks olemise olulisemaid tööriistu. See on näitlejaks õppimise ja näitlejaks olemise alge. Tihti mõeldakse, et see jääb kuskile teatrikooli aega. Nii see õnneks ei ole. Me improviseerime iga päev, igas proovis, igal etendusel. Itaaliakeelne improvvisazione tähendab hetkeloomingut, aga laiemalt ka hetkes olemist, kohalolu. See ongi teatri põhiline olemus – kunst, mis sünnib siin ja praegu."

Etendused Üllar Saaremäega toimuvad 27. oktoobril ja 15. novembril kell 19:00 Improteater Impeeriumi teatrisaalis.