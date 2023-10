Mustade kasside toetuseks kogutakse raha kunstioksjoniga

Kuigi mustad kassid on täpselt sama sõbralikud ja armsad kui teised kassid, on Varjupaikade MTÜ annetuste kogumise juhi Anni Anete Mõisamaa sõnul tavaliseks saanud see, et esimesena jäävad inimestele varjupaigas silma punased kassid ning levinud on ka ebausk, et mustad kassid toovad ebaõnne.

Üks kunstnikest, kes oksjonisse oma teosega panustab, on maalikunstnik Epp-Maria Kokamägi, kes on ka suur loomasõber. "Minu esimesed mälestused on mu valgest suurest hanest, kelle nimi oli Ani. See käis ainult minul kannul ja see efekt on mul siiamaani, mul käivad kõik loomad kannul," rääkis kunstnik, kellel on veel olnud hamstrid, jänes, arvukalt koeri ja muidugi ka kasse.

Kokamägi maalis pildi mustast kassist ingli süles, millele valmistas raami ümber abikaasa Jaak Arro. "Suur lootus, et see maal koguks võimalikult palju huvilisi, et varjupaigale saaks lõpuks korralikuma toetuse," sõnas Kokamägi.

"Väga loodan, et paljude mustad kiisud leiavad endale kodu, et neisse ei suhtutaks kui mingitesse nõiakassidesse" ütles Kokamägi ja lisas, et kass ei saa enda kasukavärvi valida. "Ta on must ja ta pole sellepärast halvem kui see punane kass."