Kristjan Prii Uhhuduuri retkedest: tegelikult juhtub rohkem su enda sees kui keskkonnas su ümber

Uhhuduur on saanud 20 aastaseks, mille puhul on välja antud ka raamat. "Ringvaate" stuudios olid külas Kristjan Prii ja Liivo Niglas, kes kinnitasid, et asja aetakse edasi ka 70-aastaselt.

Niglase sõnul ei arvanud keegi peale Uhhuduuri esimest reisi 2002. aastal, et sellega kuidagi jätkataks. "Ma kardan, et Hannesel (Hanso – toim. ) olid need ambitsioonid juba siis päris kõrged," nentis ta.

Niglas tõi välja, et ettevalmistus oli alati piisav, et reis sai ära tehtud, mis polnud aga seejuures kergete killast. "Kaarte ei olnud, me täpselt ei teadnud kuhu me läheme ja nagu tavaks on, enamus infot marsruudi osas oli Hannese peas," muigas ta.

Iga reisiga läks asi Prii sõnul aga sujuvamaks. "Tulevad need kogemused ja järjest vähem satud tüüpjamadesse," sõnas ta. Meestel tekkis isegi mure, et asjad lähevad liiga hästi, mistõttu pole ka millestki lugu kirjutada. "Tegelikult juhtub rohkem su enda sees kui keskkonnas su ümber. Ja need taipamised on palju sügavamad isegi," tunnistas ta.

"Uhhuduuri sisu väljendub nendes absurdsetes olukordades, kuhu see seltskond varem või hiljem välja jõuab," arvas Niglas.

Maailmale ringi peale tegemiseks on meeste sõnul vaja teha veel 3-4 reisi. "70 terendab, kui me lõpuni jõuame," muigas Prii.