Heli Luik: me peame julgema leinast rääkida

Heli Luik elas kaks aastat tagasi läbi hingemurdva katsumuse – tema kolmanda lapse süda oli üsas löömise lõpetanud. "Ma lagunesin füüsiliselt laiali täiesti. Sel hetkel oli minu loogika see, et lähme keisrilõikesse, võtke ta minust välja, ma tahan ära põgeneda," meenutas Luik oma tollaseid tundeid.

Kuna keisrilõike läbiviimine on üsas surnud lapse puhul väga riskantne, nõustus Luik surnud last loomulikult teel sünnitama. "Kui sa sünnitad elus last, siis tuhude vahepeal sa tunned seda last, aga surnult sündinud lapsega oli tuhude vahepeal täielik vaikus," kirjeldas Luik. "Ma olin nii väsinud. See vaikus oli metsik, ma olin nagu rebitud tükkideks," meenutas ta sünnitusjärget tunnet.

"Sa oled metsikus vaakumis. Ühiskond kipub ka vaakumisse sind jätma selle peale ja siis tekib see tunne, et kas see üldse juhtus," rääkis Luik. "Sa tunned seda valu, südamevalu ka – see kurbus on füüsiliselt valus," lisas ta.

Peale sünnitust ei teadnud inimesed Luige ümber alati ka, kuidas käituda või asjale reageerida. "See võttis kuidagi ootamatult kõik täiesti tummaks. Tegelikult ma saan sellest väga hästi aru, ma ise ka ei oskaks," rääkis Luik ja lisas, et see oli ka üks põhjustest, miks ta kogemusnõustajaks otsustas hakata.

"Täiega okei on see, et me ei tea, kuidas selles olukorras käituda, ärme jäta lihtsalt üksteist üksinda," märkis Luik. "Ma pean tegema nii, et me julgeks leinast rääkida. Ma pean tegema nii, et Eesti ühiskonnas on lein okei," rääkis Luik oma missioonist.

Lisaks leinale nõustab Luik ka näiteks läbipõlemise osas. Tema sõnul ei osata tihti mingi probleemi ilmnemisel välja mõelda, kelle poole enda murega pöörduda. "Kogemusnõustaja on selles osas ideaalne vahelüli," märkis ta.

Tihti oodatakse Luige sõnul vaimse tervise spetsialistidelt mingit imetabletti oma muredega toime tulemiseks. "Me peame tegema iga päev teadlikke samme selleks, et olla vastupidavad sellele, millega elu parasjagu kõigutab," ütles ta. Luige arvates on asja võtmeks inimest ümbritsev tugivõrgustik ja see, kuidas neile ennast sõnastada ja kuidas nemad omakorda kuulata oskavad.