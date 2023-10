Alika: tahaks kirjutada filmimuusikat

Alika Miloval on selja taga hullumeelne aasta – täitus unistus Eurovisioonil osalemisest. Novembris on lauljal ilmumas debüütalbum ja tänu sellele täitumas järjekordne unistus. Oma uuest albumist ja edasistest plaanidest rääkis Alika Raadio 2 saates "R2 Pulss".

Alika sõnul on tal olnud pööraselt tegus aasta. "Eesti Laul oli alates jaanuarist, põhimõtteliselt terve aasta non-stop panen siin hullu," märkis laulja. "Aga põnev on elada niimoodi. Vähemalt on midagi teha ja õnneks see on asi, millega ma tahakski terve oma elu tegeleda," rääkis Alika ja kinnitas, et laulmisest tal veel kõrini pole saanud.

Kui oma ühe suure unistuse – Eurovisioonil osalemise – viis Alika juba täide ja ka album on peagi ilmumas, siis edasiste plaanide osas peab laulja natuke veel pead murdma. "See on nii naljakas, et alati kõik küsivad, et mis edasi saab," naeris ta.

"Tahaks järgmisel aastal paar eesmärki panna, kirjutada filmile muusikat või midagi sellist rohkem avatumat. Teha palju kontserte, rõõmustada inimesi oma muusikaga," rääkis Alika, kuidas tal midagi konkreetset, mille nimel aasta otsa elada pole. "Pigem tahaks teha erinevaid asju, erinevaid asju proovida," märkis ta.

"Hiljuti vaatasin "Tumedat paradiisi" ja mõtlesin, et ma pole ju halvem, mina saan ka muusikat kirjutada," naeris Alika. "Tahaks kasvõi ühe laulu outro'sse tiitrite peale saada," unistas ta.

"Mulle meeldib vanakooli muusika. Minu isiklik popmuusika ongi natuke rohkem bändilisem, instrumentaalsem, natuke rokki ja funk'i ka sees," kirjeldas Alika enda stiili. Alika rääkis, kuidas "Superstaari" saate ajal talle funk väga meeldis, kuid esimesele stuudiosessioonile minnes sai ta aru, et ta kaldub pigem pop-roki poole. "Minu muusikast võib leida midagi igaühele, mis tekitab segu erinevatest stiilidest," märkis ta.

Alika debüütalbum ilmub 24. novembril. "On kuulda kvaliteetset saundi, mille üle ma olen väga õnnelik," sõnas Alika, kes märkis ühe plaati iseloomustava märksõnana ära mitmekülgsuse. "Leiab erinevat muusikat – natuke rokikamat, natuke popikamat," märkis ta. Albumil kõlab ka üks vene- ja üks ukrainakeelne laul ning samuti kolm lugu, mille Alika on kirjutanud täiesti üksinda.