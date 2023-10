Krõbeda külma eest kaitsevad kõige paremini villased riided

Kanemäe sõnul kaitsevad külma eest kõige paremini villast tehtud riided, sest vill on niiskustimav, õhku läbilaskev ja antibakteriaalne. "Need kõik on talvel väga head omadused," kiitis ta.

Kuigi poelettidel olevad kampsunid on enamasti sünteetilisest materjalist on moedisaineri sõnul turule tulemas üha enam brände, kes kasutavad hoopis naturaalseid materjale.

Sünteetilistest materjalidest kampsunite suurim viga on Kanemäe sõnul see, et need ei lase väga hästi õhku läbi. "Talvel jope alla pannes ajab see üks hetk higistama ning võib natukene külm hakata," märkis ta, kuidas lisas, et ka sünteetiliste materjalide omadused on ajas ainult paremaks läinud. Näiteks väike sünteetika villa sees parandab villa vastupidavust ja rõivaese ei veni kergesti välja.

Kui aga villane riideese välja venib, saab selle Kanemäe sõnul õigesse vormi tagasi aurutada. Siiski rõhutas ta, et villahoolduse puhul tuleks jälgida, et märga riideeset ei venitata.