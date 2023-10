Taavi-Peeter Liiv: mulle meeldib laupäeva hommikul stuudiosse minna

Möödunud nädalal nägi ilmavalgust Taavi-Peeter Liiva ja Eeva Trei ühissingel "Laetud", mille autorite nimistusse kuulub ka Kaarel Raud. Liiv selgitas, et lugu sündis Ungrus laulukirjutajate laagris.

"Mul oli demo kuskil sahtlis olemas ja ma sattusin ühte gruppi Kaarel Raua ja Eeva Treiga. Nemad süttisid selle idee peale ja vormistasime selle suhteliselt kiiresti ära. Hiljem salvestasime minu stuudios mõned vokaalid uuesti," selgitas muusik.

Kuigi Liiv andis just värske singli välja, on tema sõnul stuudios siiski päris palju toimetamist – seda nii enda muusikaga kui ka teiste artistide produtsendina. "Läheb mõnusalt," rõõmustas ta.

Igapäevaselt töötab Liiv reklaamiagentuuris copywriter'ina. "Ma olen oma tegemised niimoodi jaotanud, et mingid asjad, mis ei ole nii tähtsad, jäävad ära. Öösel magan, hommikul teen päevatööd ja õhtul olen stuudios. Lapsi mul veel ei ole ning selline rutiin sobib mulle," selgitas Liiv, kuidas ta mitmel rindel korraga tegutseda jaksab.

Selleks, et rohkem jõuda, on ta ära jätnud öised väljaskäimised. "Mulle meeldib väga see, kui ma ärkan laupäeval kell kaheksa ja lähen stuudiosse. See tekitab minus mõnusa tunde," avaldas ta. "Ega peol midagi uut ju ei toimu, kõik on sama. Kui sul neid korduseid on piisavalt, siis see ei paku enam nii palju."

Liiv usub, et muusika kirjutamine on samasugune oskuslik töö nagu iga teine. "Seda peab vormima ning harjutama, mida rohkem stuudios oled, seda suurem on võimalus, et teed midagi lahedat. Kui sul on asjad kontrolli all ja on mingi kindel raamistik, on kõike lihtsam teha."

Järgmise aasta alguses plaanib Liiv välja anda lühialbumi, täispika albumi loodab ta valmis saada 2025. aastal. "Niimoodi tasa ja targu ma toimetan. Mul on seda vaja, see on minu eneseväljendus," sõnas ta. "Produtsendi värk meeldib ka mulle väga – koosloome on lahe ning seda on järjest rohkem peale tulnud."