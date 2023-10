Galerii: "Ajujahis" selgitatakse välja üheksa parimat meeskonda

Sõelale jäävad need, kes teavad kõige paremini, mis on MVP, millal teha pivot ja kas raha tõstmiseks on tarvis hangu või veenvat juttu.

Saatejuht Kristo Elias, režissöör Märten Vaher, toimetaja Marit Ummelas ja produtsent Mai Kangro.

"Ajujaht" on ETV eetris neljapäeval, 26. oktoobril kell 22.05.