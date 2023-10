Heimtalis arvatavasti hundilt pureda saanud hobune taastub Tartus

Kuigi hobusekliiniku peaarst Felipe Correa ei julge kindlalt väita, et just hunt hobust ründas, on teada, et hundikari Heimtalis siiski elab. Samuti on hundirünnakus kannatada saanud Anu Raua lambad.

Correa nentis, et selline rünnak on tema praktikas väga ebatavaline. "Ma nägin kümne aasta eest midagi sellesarnast, aga Eestis nägin ma seda esimest korda. Kolleegidega suheldes olen kuulnud, et lammastega juhtub seda tihti, aga hobuste puhul ma pole seda kunagi näinud."

Rünnaku alla sattunud 1,5-aastane täkk kaalub 400 kilo ning on veterinaari sõnul väga leplik. "Tavaliselt pole täkkudega lihtne, aga tema on väga leplik," kiitis Correa.

Peamiselt sai viga hobuse esijala lihas. Selleks, et haav korralikult paraneks, tuleb seda iga päev puhastada. Samuti määrati loomale antibiootikumikuuri ning tehti teetanusevastane vaktsiin. Loomaarsti hinnangul paraneb selline haav umbes kaks-kolm kuud.

"Võimalik, et kauemgi, aga sõltub sellest, mida omanik kodus teha saab. Kliinikusse jääb ta vähemalt 10–14 päevaks. Kui omanik kodus hakkama ei saa, peab hobune terve protsessi ajaks siia jääma," selgitas Correa.

Kuna omanik soovib, et noorest täkust saaks traavel, on oluline, et kude, mis haavale peale kasvab, ei segaks loomal tulevikus võistelda.

"Ta ei tohi liiga palju puhata, sest mida rohkem hobune puhkab, seda enam armkude tuleb. Niipea kui võimalik, peab hobune kõndima hakkama. Kasutame erinevaid tooteid ja võideid, et koed korralikult taastuks ja seal poleks ainult armkude," kirjeldas veterinaar.

Kuigi viga saanud hobuse ja ta kaaslaste kopli ümber on elektrikarjus, ei kaitsnud see kiskja eest. "Ma oletan, et see hobune oli kas üksi või teistest kaugel, see on päris ebatavaline. Reeglina püsivad hobused koplis koos," arutles Correa, kuidas metsloom hobust rünnata sai.